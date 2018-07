Le stelle del cinema illuminano la Sicilia

Paolo Fox - oroscopo del giorno : le stelle del 16 luglio 2018 : L’oroscopo di oggi di Paolo Fox, lunedì 16 luglio 2018. Si parte con il segno dell’Ariete: è una settimana importante che parte bene con Marte e Mercurio in ottimo aspetto. Privilegiate le situazioni lavorative. Il fine settimana sarà caratterizzato da novità, consigli e un Sole favorevole. Le storie nate in questo periodo andranno verificate scrupolosamente. --Toro: Luna nel segno che porta grande vigore. Nei rapporti di coppia potrebbero ...

Torna Calici sotto le stelle - tra le novità dell'anno una cantina tedesca : ... di una cantina tedesca, percorso dei prodotti tipici e dell'artigianato , allestito lungo via Veneto, quest'anno arricchito di un'area ristoro e di un punto degustazione vini; spettacoli di strada, ...

Silvio Berlusconi : "L'azione del governo è confusa e contraddittoria. I 5 stelle? Schiavi dell'ideologia di sinistra" : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Silvio Berlusconi è intervenuto in diretta telefonica agli stati generali di Forza Italia in corso a Pescara, esprimendo il suo giudizio sull'operato dell'esecutivo."Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere ...

Torna Calici di stelle per i turisti del vino : Saranno molti gli appuntamenti anche nelle oltre 100 piazze delle Città del vino, dove sono previsti spettacoli, degustazioni, eventi culturali. Il calendario completo è online sul sito della ...

Trani News - "Raccontando sotto le stelle" Al via l'XI edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie : La biglietteria sarà attiva, sul luogo della rappresentazione, un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Orario di inizio: 21,00. Costo del biglietto invariato e sempre popolare, a soli 3 euro, ...

[L'intervista] "Salvini semina odio e violenza. Ma i Cinque stelle non sono come lui. E questo governo è colpa del Pd" : Credo che dobbiamo riprendere a fare politica con passione e intelligenza». Tagli dei vitalizi. Adesso si annunciano i tagli alle pensioni d'oro mentre la gravidanza del decreto Dignità dovrebbe ...

Due passi alla festa Link per scoprire la direzione del potere a 5 stelle : Roma. Gli ospiti d'onore sono quelli che in realtà insegnano o hanno insegnato altrove: i ministri Giovanni Tria e Paolo Savona, titolari rispettivamente dell'Economia e degli affari europei gialloverdi. E del resto vuoi mettere la soddisfazione di godersi la prima, anticiclica transumanza dal circuito accademico e di potere tradizionale al mondo che ...

Vico del Gargano - Foggia - - Con Voci per Vico il paese-palcoscenico sotto le stelle : ... Roberto Martella, Barbara Massaroti e Rosanna Martella: si terrà il 16 luglio nel Trappeto Maratea, in Largo Castello, con spettacoli ogni mezz'ora dalle 19 alle 22.30 e ben 6 repliche nei giorni ...

Negozi chiusi di domenica e durante le feste : la proposta di legge del Movimento 5 stelle : Il deputato e sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, ha presentato una proposta di legge per la reintroduzione di un tetto massimo alle aperture festive e domenicali degl esercizi commerciali. Il progetto di legge mira anche a istituire un apposito osservatorio per vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni.Continua a leggere

Oroscopo di Paolo Fox - oggi 13 luglio : le stelle del weekend : Paolo Fox, Oroscopo del weekend: le previsioni di oggi, 13 luglio L’Oroscopo di oggi di Paolo Fox e le previsioni del weekend. Si parte dal segno dell’Ariete: molti sentiranno che c’è qualcosa che non va nel verso giusto. Si danno molto da fare poiché l’energia sta tornando. Il fine settimana sarà migliore, ma bisognerà fare attenzione alla stanchezza. C’è poco tempo per fare le mille cose che hanno in mente. ...

BPER Banca Beach Volley Tour : San Benedetto del Tronto pronto ad accogliere le stelle della terza tappa : L’estate del Beach Volley non si ferma mai e prosegue con la terza tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 14 e domenica 15 luglio alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto Un sogno che si avvera quello di riportare il grande Beach Volley e un circuito nazionale sulla sabbia delle Marche, dal quale manca da almeno un lustro. Un sogno che si avvera grazie al lavoro del comitato organizzatore locale rappresentato da ...

Ringo Starr - lo show delle stelle copre i Beatles : Arriva Ringo Starr in concerto con la sua All-Starr Band di grandi musicisti ed è la promessa di una serata di ottima musica, di un viaggio nella memoria degli anni Sessanta e Settanta, di ...

Tribunale Bari - la Camera respinge la sospensione del testo. I deputati di Pd e LeU contro i 5stelle : “Onestà - onestà!” : L’Assemblea di Montecitorio ha appena respinto la richiesta del Pd di sospendere l’esame del decreto che dovrebbe trasferire il Tribunale di Bari, inagibile da mesi, in un edificio di proprietà di un imprenditore, come ha scritto Repubblica, vicino ad ambienti mafiosi. Secondo il centrosinistra, infatti, la discussione sarebbe dovuto iniziare solo dopo le spiegazioni, in merito, del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Subito dopo il ...