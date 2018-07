Le spia sotto la doccia | poi le avances | cameriere accusato di violenza sessuale

“Aiuto - ha un coltello!”. Panico in spiaggia per il supervip. È successo tutto sotto gli occhi increduli degli altri bagnanti : Attimi di paura, tensione e scompiglio. Una disavventura che nessuno vorrebbe trovarsi a vivere. Tentata aggressione contro Ciro Immobile a Francavilla al Mare (Chieti). L’attaccante della Lazio si trovava in spiaggia con la moglie e alcuni amici per trascorrere una giornata in famiglia, quando è stato avvicinato dall’aggressore con il pretesto di farsi una fotografia insieme. L’uomo, un pescarese di 35 anni, avrebbe poi iniziato ad ...

Salvini contro gli ambulanti in spiaggia : "Italiani devono star tranquilli sotto l'ombrellone" : Più fondi alle prefetture delle località turistiche contro l'abusivismo commerciale. Lo prevede una circolare del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha presentato al Viminale il '...

“Siamo sotto choc”. Stava giocando sulla spiaggia - muore a 4 anni. È successo tutto sotto gli occhi dei genitori che non hanno potuto fare nulla : Estate vorrebbe dire mare, sole e relax assoluto. Ma vuol dire anche attenzione massima e occhi sempre aperti, soprattutto se si hanno con sé bambini in spiaggia. A volte, però, la tragedia è dietro l’angolo e non si può far nulla per evitarla. Un vero e proprio dramma si è consumato davanti agli occhi increduli di decine di bagnanti sulla spiaggia di Gorleston nella contea del Norfolk, in Inghilterra. Una bambina di 4 anni è morta ...

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

Svelato il progetto di un sottomarino spia americano - : Questo progetto permette di scoprire le future direzioni di sviluppo della marina statunitense. Lo riferisce Popular Mechanics. Il sottomarino spia Sub 2000 rappresenta "una rottura radicale" con i ...

Rischio siringhe in spiaggia. Le zone da tenere sotto controllo e cosa fare in caso di puntura : In questi ultimi giorni sono molte le segnalazioni di punture causate da siringhe abbandonate in spiaggia anche a svantaggio di bambini. Una piaga che se anche non è aumentata negli ultimi tempi, rimane comunque un Rischio tangibile da tenere sempre sotto controllo soprattutto in questa stagione. Importante quindi controllare sempre dove si cammina e soprattutto dove stanno giocando i bambini, ma cosa fare in caso di puntura o in una ferita ...

Chioggia - la “spiaggia fascista” di Punta Canna sotto sequestro per abuso edilizio : Archiviate le indagini per apologia di fascismo, ora arriva il sequestro per abuso edilizio. Martedì pomeriggio i carabinieri della forestale di Mestre hanno messo i sigilli al bar dello stabilimento balneare di Punta Canna a sottomarina di Chioggia, già finito al centro di un’inchiesta lo scorso anno perché tappezzato di cartelloni e foto inneggianti al fascismo. Quel chiostro però lì non ci poteva stare, perché andava ad occupare aree esterne ...

