ilfattoquotidiano

: Le nuove forme di comunicazione modificheranno la politica e il diritto? - TutteLeNotizie : Le nuove forme di comunicazione modificheranno la politica e il diritto? - shampo64 : @EnricoGallicani Hanno dpeso non so quanti soldi per ammodernare il Frejus ferroviario per permettere di far passar… - GiancarloTrevi2 : @Moni5Moni Grande #Freccero. La cosiddetta sx italiana rappresentata dal @pdnetwork ha trascurato i diritti sociali… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Aveva veramente ragione Marx a sostenere che ilè una sovrastruttura della società. E’ un concetto trascurato perché tutta la dottrina marxiana viene istintivamente legata a ipotesi rivoluzionarie o comuniste che, oggi, risultano desuete, antistoriche e tipiche di un mondo diviso in blocchi che non esistono più. Uscendo però da questi stereotipi, ci si può accorgere che quel concetto dice assai di più. Prima di tutto vuol dire che ilrisponde, interpreta ed è lo specchio, di qualcosa di molto più strutturale e atavico, che detta l’agenda e le regole giuridiche e non sono certamente queste ultime a costruire la società di riferimento. Piuttosto, le norme, ma, interpretano la società in cui debbono operare e ne tracciano i confini tra il lecito e l’illecito. In questo ambito ilpenale, specialmente quello che non attiene alla tutela della persona e che tutela ...