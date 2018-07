Le migliori Action Cam da comprare

chimerarevo

(Di lunedì 16 luglio 2018) Scegliere la miglioreCam non è semplice. In commercio eistono tanti modelli ma spesso si corre il rischio diqualcosa che costa troppo rispetto alle proprie esigenze o, addirittura, ci si affida a qualchecam economica che però delude le aspettative. Ciò che distingue unacam dalle altre fotocamere è la sua dimensione minuscola e la ricchezza di opzioni di montaggio rispetto a una camera punto e scatta, una reflex digitale o una videocamera. Unacamera è particolarmente adatta per catturare filmati da una prospettiva in prima persona (o messe a ridosso di un animale) grazie all’obiettivo grandangolare. Solitamente le persone amano anche scattare foto con lecam ma bisogna sempre tenere a mente che la loro forza è soprattutto nei video. A differenza di una fotocamera, unaCam non ha un obiettivo con zoom ottico. Inoltre, negli ...