Le due facce di Di Maio | no a Ttip e Ceta | sì all' accordo col Giappone

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Le ricadute del provvedimento ‘Dignità’, che allo stato attuale un quarto dei contratti di Lavoro a tempo determinato in essere nella nostra regione, potrebbero essere diametralmente opposte – sottolinea l’assessore - Se l’impatto fosse quello auspicato dal governo, ci t

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un maggiore turnover dei lavoratori, qualora le imprese intendessero aggirare i vincoli imposti dal decreto per rapporti di durata superiore ai 12 mesi. In questo caso potrebbero, soprattutto per impieghi poco qualificati e per i quali si registra un’abbondante offerta di

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - Quali saranno gli effetti del ‘decreto Dignità’ in Veneto se entrerà in vigore nella formulazione approvata il 2 luglio scorso dal Consiglio dei ministri e prossima all’approdo in Parlamento? A questa domanda risponde il report dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, l’ent

L'amore ha due facce/ Sul Nove il film con Jeff Bridges (oggi - 11 luglio 2018) : L'amore ha due facce, in onda su Canale Nove oggi alle ore 21.25. Nel cast tra gli altri figurano Barbra Streisand che ha diretto anche la regia, Jeff Bridges e Lauren Bacall. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Formula 1 - GP Silverstone. Prima incanta - poi va fuori : le due facce di Max Verstappen : Chi è Max Verstappen ? O meglio, qual è la vera versione del pilota della Red Bull? Amato e odiato dai appassionati della Formula 1, di sicuro dotato di grande talento, il 20enne belga-olandese ...

Emmanuel - due facce di bronzo Caccia i migranti e va dal Papa : Sarà pure stata una "questione di protocollo", ma il presidente della Repubblica francese ieri è stato a Roma senza mettere piede al Quirinale. La "missione di Stato era in Vaticano", fanno sapere gli sherpa. Che confermano il colloquio tra Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. Obiettivo: scorgere una "soluzione condivisa" sulla nave Lifeline prima di presentarsi da Papa Francesco senza risposte sui migranti e col peso dei ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Italia a due facce - bene nel misto - passo indietro nel trap individuale : La Nazionale Italiana di Tiro a volo torna a casa dall’esperienza a Malta con tre podi, ma nessuna vittoria. Il bilancio numerico della terza tappa di Coppa del Mondo è in linea con le tappe precedenti dal punto di vista della quantità, ma di meno prestigio. Nel complesso segnali positivi dove si attendevano reazioni (trap misto su tutti), ma allo stesso tempo incertezze dove ci saremmo aspettati conferme. Nello skeet Gabriele Rossetti non ...

Meteo - fine settimana a due facce tra sole e temporali : Dopo decenni di assenza, sull'Italia sta per tornare l'Anticiclone delle Azzorre, che nel fine settimana dovrebbe portare una nuova ondata di bel tempo, ma non su tutta la penisola. Il fine settimana che sta per iniziare...

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : «Nel Parlamento Ue fanno grandi dichiarazioni per l'accoglienza e l'inclusione. Poi a Roma stanno con Salvini. Sono solo degli opportunisti». L'accusa del presidente dei Verdi europei, Philippe Lambert

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : La politica immigratoria di Macron è paragonabile a quella di Austria, Belgio e Ungheria. È orribile. Vogliono fare dell'Europa una fortezza e respingere ogni immigrante». Che è un po' anche la ...

Migranti - le due facce della Spagna. Ecco perché non può fare la morale all'Italia : Olè Madrid. Viva la España. Si spendono elogi per il governo iberico dopo la decisione di permettere alla nave Aquarius di sbarcare a Valencia. Per il commissario europeo Dimitris Avramopoulos "questa è la vera solidarietà messa in pratica, sia verso questo queste persone disperate e vulnerabili, che verso Stati membri partner". Il presidente socialista della Regione di Valencia, Ximo Puig, punta il dito contro Salvini: "Le sue parole forse ...