Lazio | l’ultima idea per l’attacco porta a Vazquez

Serie A - gli arbitri dell’ultima giornata di campionato : Lazio -Inter affidata a Gianluca Rocchi : Gianluca Rocchi arbitrerà lo scontro diretto per la Champions tra Lazio e Inter, Milan-Fiorentina invece affidata a Michael Fabbri Il big match dell’ultima giornata della Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma che vale un posto in Champions, sarà arbitrato da Gianluca Rocchi . Juventus-Verona, in programma sabato alle 15, è stata invece affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. Luca Banti arbitrerà Napoli-Crotone, mentre ...

Biglietti Lazio-Inter (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 20.45, Lazio ed Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, in un vero e proprio spareggio per l’ultimo posto utile di accesso alla prossima Champions League. I biancocelesti hanno la possibilità anche di pareggiare l’incontro, visto il vantaggio di 3 punti in classifica generale sui nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi non staranno però troppo a speculare e, davanti al loro pubblico, ...