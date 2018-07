Lazio | Lulic | ' Uniti dimostreremo di essere forti Rinforzi? Spero ne arrivino altri'

Lazio - Parolo blinda tutti : 'Se Immobile va via - lo vado a prendere io. Milinkovic? A lui ci pensa Lulic' : In campo rincorre gli avversari, lontano dal prato verde marca stretto i compagni. Marco Parolo allontana le voci di mercato intorno ai gioielli della Lazio: 'Immobile è in camera con me, non può mica ...

Lazio news - Lulic : "Rammaricati per la sconfitta - dobbiamo crescere" : Il capitano biancoceleste analizza gli errori: "L'amarezza è tanta, mi dispiace per come è finita questa gara, non dovevamo perdere. Ritengo comunque che avevamo le occasioni per chiudere il discorso"

Moviola - Lazio-Inter : ok 1-1 D'Ambrosio e rosso Lulic. Bene sui rigori - tolto e dato - : Prestazione ottima della squadra arbitrale: Rocchi ha diretto con personalità e non si è disunito quando Irrati , alla Var, lo ha richiamato per correggere una scelta sbagliata. È questo lo spirito ...

Lazio-Inter 2-3 La Diretta Vecino ribalta il risultato Espulso Lulic : Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il...

Lazio - Lulic : "Occasione sprecata ma dobbiamo stare tranquilli" : Il capitano biancoceleste tranquillizza i suoi: "Abbiamo subito due gol e questo è un male. In ogni caso tutto è ancora da definire, prepariamo al meglio l'ultima partita di domenica prossima"

Crotone-Lazio 1-1 La Diretta Lulic sblocca - pari di Simy : Partita di capitale importanza quella in programma oggi allo stadio Ezio Scida tra Crotone e Lazio, compagini che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi per i quali stanno lottando: i calabresi sono ...

