Lavoro e vita privata Separarli è davvero la cosa giusta da fare?

Pensi che separare Lavoro e vita privata sia la scelta giusta? Sbagli di grosso : Da una ricerca Gallup – il più grande database di ricerche in ambito lavorativo del mondo – è emerso che le vecchie modalità di lavoro non sono più in grado di raggiungere i risultati auspicati. Quindi basta con le valutazioni annuali, le classifiche dei dipendenti e la ricerca di competenze ormai antiquate. Anche i confini che un tempo dividevano l'ambito professionale da quello personale non sono ...

Decreto Lavoro in vigore dalla mezzanotte : ?le novità su contratti a termine e delocalizzazioni : Firmato ieri dal capo dello Stato il Decreto lavoro è stato pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale (dl 12 luglio 2018, n°87). Dopo un lungo lavoro di limatura il Decreto ha trovato le coperture necessarie...

Rappresentatività sindacale - ConfLavoro Pmi plaude al ministro Di Maio : La strada è finalmente quella giusta" : E che rappresenti davvero gli interessi del mondo del lavoro, di imprese e lavoratori, e non solo quelli dei corpi intermedi." Conflavoro Pmi, dunque, già da tempo segue molto da vicino e con estremo ...

Dal decreto Lavoro ai vitalizi - tutte le anomalie di inizio legislatura : Il 2 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto legge contenente misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Siamo un popolo di dannunziani, per i...

Lavoro nero a Paternò - chiusa un'attività e multa da 3 mila euro : I carabinieri della Compagnia di Paternò collaborati dai colleghi del N.I.L. di Catania hanno effettuato una serie di controlli in diverse attività ristorative, pub, sale bingo ed internet - point del ...

Di Maio - "Sì a voucher in agricoltura e turismo"/ Ministro del Lavoro : "Bisogna evitare abusi" : Di Maio, "Sì a voucher in agricoltura e turismo". Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sottolinea alla maggioranza: "bisogna evitare ogni tipo di abuso"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera"/ Ministro del Lavoro insiste su pensioni d'oro : Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera": il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico insiste sulle pensioni d'oro, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un Lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Decreto dignità : ecco le novità in materia di Lavoro : Tornano le causali nel contratto a termine, aumentano gli indennizzi per i licenziamenti illegittimi e cambia il rapporto di lavoro tra somministrati ed agenzie: queste le novità principali del Decreto dignità, approvato nella serata di lunedì dal Consiglio dei Ministri, in materia di lavoro. Consulta qui lo speciale sul Jobs Act Obiettivo del Governo, si legge nella bozza per la cui entrata in vigore manca sola la pubblicazione in Gazzetta ...

Lavoro - Di Maio : lavoreremo bene su vitalizi e pensioni d'oro : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , torna a parlare di vitalizi e pensioni d'oro, questa volta in occasione della Relazione annuale dell'INPS al Parlamento . "Nel giro ...

Lavoro : P. Chigi - vita breve per contratti a termine - tutele estese a interinali : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – vita breve per i contratti a termine ed estensione ai lavoratori interinali delle stesse tutele degli altri lavoratori. Sono questi, secondo quanto anticipano fonti di Palazzo Chigi, alcuni dei punti salienti del decreto Dignità che il Consiglio dei ministri si accinge a varare. Sul fronte dei contratti a termine, si passa dalla durata di 36 mesi a 12 mesi senza causale. Dopo i 12 mesi, si può rinnovare soltanto ...

