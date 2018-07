L' appello del padre di Meghan | Figlia mia | potrei morire presto Chiamami prima che

Bonificata dai rifiuti via Ligea a Salerno dopo l'appello del Codacons su Radio Alfa : Questo è il modo migliore di fare politica: denunciare, mettere video, agire con diffide e carte giuridicamente in modo ineccepibile. Dove ci sono le prove nessuno ci potrà fermare. Invito tutti i ...

Ambiente - l’appello del vescovo di Cosenza ai turisti : “Rispettate la Sila e le nostre coste” : Il vescovo di Cosenza, mons. Francesco Nolè, ha deciso di rivolgere un appello ai turisti che trascorreranno le vacanze estive in Calabria: “A quanti si rifugeranno nella nostra bella Sila, lungo le nostre coste, per riposare e rinfrancarsi, a quanti faranno attività estive qua e là con gruppi e realtà ecclesiali, l’esortazione a sentirsi ospiti accolti, custodi sapienti e non padroni di una natura che è una grande e bella pagina di ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : appello dell’ex tronista a Maria : “Fammi tornare!” (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti? Due protagonisti da Temptation Island e tutte le informazioni sui casting(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Abusa delle nipotine - 9 anni in appello : ANSA, - MILANO, 15 LUG - Un pensionato di Busto Arsizio , Varese, stato condannato a nove anni dalla Corte d'appello di Milano per aver Abusato delle due nipotine. A loro e ai genitori, che si sono ...

Busto Arsizio - ha abusato per anni delle nipotine : confermati in appello 9 anni al nonno 'orco' : Le violenze erano cominciate quando le bambine avevano 4-5 anni fino ai 10-12. L'uomo dovrà risarcire le nipoti e i genitori delle bambine con 150 mila euro

Disability Day - l'appello di Marco Gentili : «Al "Governo del Cambiamento" chiediamo di fare di più» : ... co presidente di Associazione Luca Coscioni,, politico malato di Sla, molto attivo nella difesa dei diritti delle persone con disabilità ha scelto il Disability day per rivolgere alla politica e ...

MotoGp - al Sachsenring è la solita bolgia per Valentino Rossi : il cappello animato del tifoso nel segno del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi protagonista sul circuito del Sachsenring, il pilota di Tavullia ‘sulla testa’ dello strano e simpatico tifoso Il Sachsenring si riempie di suoni e colori. Oggi sono previste le qualifiche del Gp di Germania e sul circuito tedesco è già festa. Tra i tanti tifosi pro Valentino Rossi spunta anche un simpatico e geniale supporter. Il ‘valentiniano’ porta in testa un cappello animato che riproduce in ...

Sopravvivere è "un'impresa" : l'appello al governo delle aziende italiane tartassate : Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del fisco: nel 2017 sono stati 1 milione e 595 mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Tra accertamenti analitici o...

Sassari : dal centro trasfusionale dell’Aou un appello alla donazione : «Donate sangue, perché in estate non calano le esigenze dei pazienti e gli interventi chirurgici negli ospedali». È l’appello degli operatori del centro trasfusionale dell’Aou di Sassari che, a stagione estiva iniziata, sensibilizzano i cittadini su tematiche particolarmente sentite nella nostra isola, come la carenza di sangue e la necessità per molti pazienti di doversi sottoporre a trasfusioni periodiche. «Il primo pensiero va ai ...

Le rubano il cellulare con le foto della figlia morta 3 anni fa. La madre lancia un appello al ladro : I cellulari possono diventare oggetti preziosi, soprattutto quando custodiscono un passato che non tornerà. A Maria Bellagamba, 70 anni, mamma di Tania Trovato, giovane morta tre anni fa, il telefono è stato rubato e con lui sono sparite tutte le foto della ragazza. Per questo, come riporta Il Tirreno, la donna ha lanciato un appello al ladro affinché riporti il dispositivo, o almeno la Sim, e le consenta di recuperare le ...

appello 'Vortice Deja Vu' : 'Notaro non fu il mandante del duplice tentato omicidio' - : Arrivano conferme di condanna, ma anche importanti sconti di pena nell'udienza conclusiva, tenutasi presso l'Aula Bunker di Borgo San Nicola del maxi processo 'Vortice Deja Vu'. La sentenza è stata ...

Agente ferita - la famiglia fa appello a Salvini : “Invochiamo l’aiuto dello Stato - venga al capezzale di Sissy” : 'Perché Sissy è stata sospesa dal servizio senza stipendio se è stata ferita in servizio? Perché la Procura non ha svolto alcuni fondamentali accertamenti sul suo ferimento? Perché lo Stato non ci assiste, neanche moralmente?' Questi i dolorosi interrogativi della famiglia dell'Agente Sissy Trovato Mazza contenuti nella lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "La aspettiamo al suo capezzale".Continua a leggere

Federico Mastrostefano - appello a Maria De FIlippi : 'Fammi tornare sul trono - in tv troverò l'amore della mia vita' : MANZIANA - ' Maria De FIlippi fammi tornare sul trono, perché voglio trovare l'amore della mia vita. E sono certo che in trasmissione riuscirei a trovare la persona adatta a me', un appello per ...