L' Antitrust | multa alla Figc da 3 | 3 milioni

Antitrust : multa da oltre 3 milioni alla Figc : L'Antitrust ha sanzionato per oltre 3,33 milioni di euro la Federazione Italiana Giuoco Calcio , Figc, per oltre tre milioni di euro, per la violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento ...

Antitrust sanziona Eni Gas e Luce : multa di 1 - 8 milioni di euro per errori in bolletta : multa salata in arrivo per Eni gas e Luce. La societa' è accusata di non aver gestito correttamente le istanze dei clienti relative alla fatturazione dei consumi energetici. Sono stati molteplici i consumatori che avevano gia' segnalato il problema relativo ai maxi conguagli in bolletta e finalmente l'Antitrust ha preso posizione in merito alla vicenda che risale addirittura a maggio del 2016. L'autorita' ha confermato la ripetuta condotta non ...

Antitrust - Ue potrebbe multare Google per abuso di posizione dominante : Secondo il famoso Wall Street Journal, Google dovrebbe a breve essere sanzionata per abuso di posizione dominante con il suo sistema operativo Android. L'Antitrust europeo avrebbe infatti deciso che il colosso californiano avrebbe assunto un comportamento scorretto nei confronti dei suoi partner e dei consumatori e che a causa di ciò l'azienda va sanzionata. Il Wall Street Journal parla di una multa miliardaria a seguito dell'indagine, riguardo ...

TAR non sospende multa Antitrust su Wind Tre per fibra ottica : Teleborsa, - Antitrust:Tar,no sospesa multa 4,2 mln Wind per fibra ottica Per Autorità pratica commerciale scorretta per le informazioni ROMA Il TAR ha deciso che non ci sarà alcuna sospensione della ...

Il vizietto di schilometrare - Antitrust - centomila euro di multa a un salonista : Auto offerte a prezzi artificiosamente alti ricorrendo al trucchetto di alterare i chilometri percorsi: è questa la conclusione a cui è arrivata l'Agcm , Autorità Garante Concorrenza e Mercato, che ha ...

Ryanair : multa Antitrust da 1 - 85 milioni per voli cancellati lo scorso autunno : Ryanair dovrà pagare una sanzione da 1,85 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Così ha deciso l'Antitrust dopo aver chiuso l'indagine avviata lo scorso settembre, quando la compagnia ...