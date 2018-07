L’ammiraglia Opel compie 80 anni | buon compleanno Kapitän!

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Una vettura fondamentale: laKapitän festeggia un importanteversario Quando una delle grandi vetture della storia dell’automobile80bisogna festeggiare. La carriera dellaKapitän iniziò nel 1938 e la vettura restòdel marchio per ben 32. In occasione di questa festa di, 25 Kapitän in perfette condizioni hanno effettuato un tour dalla sede didi Rüsselsheim al Museo Ferroviario di Darmstadt-Kranichstein. Al meraviglioso sibilo del sei cilindri in linea delle Kapitän si è mescolato anche un moderno ronzio: tre nuoveInsignia si sono aggiunte alla sfilata per fare gli auguri alle loro progenitrici, da ammiraglia ad ammiraglia. In linea con la tradizione, la più grandeesce ancora dalla linea di assemblaggio dello stabilimento di Rüsselsheim, che è esattamente il posto giusto per dire: “” ...