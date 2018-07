La vittoria di Andrea | diplomato con 90 su 100 nonostante i disturbi dell' apprendimento

MotoGP - GP Italia 2018 : Andrea Dovizioso - il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi : Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria. Proprio come un anno ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Andrea Dovizioso - il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi : Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria. Proprio come un anno ...