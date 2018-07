Cristiano Ronaldo incontra Sturaro - l’ironia pungente dei social : “un onore per CR7 stringere la mano a Stefano!” [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa da calciatore della Juventus, l’attenzione per l’arrivo a Torino di CR7 si è concentrata anche sull’incontro con Stefano Sturaro! Rimbalza da qualche ora sui social la foto che vede Cristiano Ronaldo stringere la mano a Stefano Sturaro. Il neo acquisto della Juventus, oggi ha tenuto le visite mediche e la sua prima conferenza stampa da bianconero, ma ...

La Ue stringe con Cina e Giappone in chiave anti Trump : Di fronte alle applicazioni che Donald Trump fa del principio di 'America First' - che sconfinano dall'imposizione di dazi fino a espliciti umori

Iran : Khamenei - 'stringere con europei - più duri con Usa' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano - il giudice condanna Autogrill : "Non si può costringere i dipendenti a lavorare nei giorni festivi" : L'azienda le aveva precettate al lavoro per il giorno di Ferragosto dello scorso anno ma loro non si erano presentate al lavoro

Tour de France 2018 : Mikel Landa - il tempo stringe. Occasione d’oro - ma dovrà fare i conti con Quintana e Valverde : Al Tour de France 2018 Mikel Landa partirà con l’ambizione di vincere la maglia gialla e conquistare così il suo primo Grande Giro della carriera. L’appuntamento con il grande acuto è stato rimandato di anno in anno e a 28 anni lo spagnolo vanta in bacheca un solo podio, quello del Giro 2015. Per questo motivo questa sarà l’Occasione d’oro per Landa, visto che si trova probabilmente all’apice della sua carriera. Il passaggio in questa stagione ...

Migranti in "centri sorvegliati" Ora la Germania fa sul serio Merkel stringe accordi con 14 paesi : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei Migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it

Migranti - la Germania fa sul serio Richiedenti asilo bloccati ai confini Merkel stringe accordi con 14 paesi : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei Migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it

UE : Il Governo Conte stringe un accordo - redistribuzione migranti solo su base volontaria : Il Governo italiano ha appena sottoscritto un accordo di compromesso con tutti gli altri stati dell'Unione Europea sulla questione dell'immigrazione, riuscendo a far passare il concetto che le frontiere italiane siano considerate come appartenenti all'Europa e quindi che il nostro Paese non possa essere lasciato solo di fronte al problema dei flussi migratori incontrollati. Il compromesso raggiunto questa notte a Bruxelles è riassunto nel fatto ...

Ilva : Spera - confidiamo in Di Maio - tempi stringenti : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “confidiamo nel nuovo governo e nella persona del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito alla situazione dell’Ilva e sulla proroga al commissariamento.“Non vogliamo mettere fretta ‘ aggiunge il sindacalista – ma c’è bisogno di capire come andare avanti, i lavoratori degli ...

Irrompe in casa dell’ex e lo costringe a fare sesso con lei con in mano un machete : La 19enne arrestata dalla polizia dopo che l'uomo è riuscito a scappare e a chiamare i soccorsi. La giovane ora deve rispondere anche di danneggiamenti dopo aver distrutto l'abitazione della vittima e avergli urinato nel letto.Continua a leggere

Mondiali - gruppo E : la Svizzera fa festa - sogna addirittura il primo posto e costringe il Brasile ad uno spareggio da brividi contro la Serbia [TABELLONE] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Johnny Depp confessa quanto era giù dopo il divorzio da Amber Heard e le sue parole ti faranno stringere il cuore : E dopo il caso del patrimonio dilapidato The post Johnny Depp confessa quanto era giù dopo il divorzio da Amber Heard e le sue parole ti faranno stringere il cuore appeared first on News Mtv Italia.