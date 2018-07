La testimone di giustizia Aiello si racconta per la prima volta

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Per 27 anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia. E nelle occasioni pubbliche il volto era sempre coperto, per non farsi riconoscere. Lo scorso mese, Pieradi, ha deciso di scoprire per lail suo viso. E mercoledì prossimo, 18 luglio, alla vigilia della commemorazione della strage di Via D’Amelio, per la, Piera, oggi deputata del M5S, racconterà la sua storia a viso scoperto. Lo farà ad Agrigento, nel corso del convegno ‘Dalla mafia alle mafie, l’agenda della mafia che si rinnova. Conversazioni su un fenomeno senza volti e confini’, organizzato dal Presidente dell’Anm di Agrigento, Giuseppe Maria Miceli e dalla segretaria dell’Anm agrigentina, Simona Faga. Ne discuteranno il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio e lo scrittore ...