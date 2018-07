La televisione vista da chi la fa | da Ciao Darwin a Sanremo | parla Marco Salvati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) Almeno una volta nella vita vi è capitato di vedere in tv un programma firmato da lui. Stiamondo di, autore televisivo con più di quaranta titoli nel currriculm. Classe 63, battuta pronta e la diffidenza tipica di chi è abituato a guardare a tv da un altro punto di. Ha collaborato con emittenti differenti, passando dal prime time al daytime fino ad eventi come il Festival die da qualche anno vive una sorta di esclusiva professionale con Paolo Bonolis. Ha iniziato poco più che ventenne scrivendo sigle tv, da La Notte vola a Liberi liberi. Che ricordo ha di quegli anni? “Avevo la passione per la musica, avevo scritto una canzone. Erano altri tempi e si andava in giro con le cassette da far sentire ai produttori. Ebbi la fortuna di incontrarne uno che scelse il brano come sigla di Discoring, subito dopo incontrai Silvio Testi (che sarebbe diventato ...