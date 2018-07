La solidarietà del governatore Luca Zaia : 'Atto gravissimo' : ...un episodio molto inquietante che offende i valori di chi crede nella libertà di stampa - afferma il senatore e presidente Udc Antonio De Poli - E' una gravissima intimidazione che colpisce il mondo ...

Colpi di pistola contro la casa di un giornalista del Gazzettino. solidarietà da Salvini e Zaia : Cinque Colpi di pistola sono stati sparati, nella notte, a Padova contro la casa del giornalista Ario Gervasutti, ex direttore de Il 'Giornale di Vicenza', ora nell'ufficio centrale del 'Gazzettino'. Tre dei cinque proiettili si sono conficcati nella camera del figlio. Nessuno è rimasto ferito. L'abitazione si trova nell'immediata periferia della città, a Chiesanuova. Il fatto è avvenuto poco prima delle 2. Ancora ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Prosegue con altre risposte positive l’offensiva del governo italiano per superare il principio di Dublino - in base alla solidarietà “volontaria” approvata dall’ultimo Consiglio Ue : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

Addio al professor Franco Mandelli : "Una vita dedicata alla solidarietà" : E' morto oggi a Roma all'età di 87 anni il professor Franco Mandelli, luminare nell'ambito della ricerca sulle leucemie. Addio al nostro presidente , professor Franco Mandelli, una vita dedicata...

Leucemia : addio al professor Franco Mandelli - “una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà” : “addio al nostro Presidente professor Franco Mandelli, una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà. Anima della nostra organizzazione di cui era Presidente Onorario e fondatore del GIMEMA. Ha pubblicato più di 700 studi scientifici. L’AIL tutta su stringe con riconoscenza e grande affetto alla sua famiglia“: AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS annuncia con queste parole, in un post ...

DA FOLIGNO A NORCIA PER LA SCALATA DELLA SOLIDARIETA' : FOLIGNO L'hanno chiamata la "SCALATA DELLA Solidarietà" e domenica scorsa oltre 70 cicloamatori del Gruppo Ciclistico Sportivo Luigi Metelli sono saliti in Valnerina fino a Castelluccio per ...

Spunta il contropiano della Lega : "Meglio un contributo di solidarietà" : Mentre il ministro del Lavoro Luigi Di Maio accelera sul taglio delle pensioni mensili oltre ai 5.000 euro, su cui intervenire "già la prossima settimana", la Lega per bocca del suo più autorevole esponente in tema pensioni, già sottosegretario al Ministero del Welfare, Alberto Brambilla rilancia con un piano messo a punto nel programma Segui su affaritaliani.it

La lezione di solidarietà ed accoglienza delle nonnine irpine - il post Fb diventa virale : Dopo tante brutte storie - vere e presunte - di razzismo, dal profondo sud dell'Italia, ne è arrivata una positiva, di quelle che scaldano il cuore. In Irpinia, su un bus - o meglio - su una 'corriera', un gruppo di vecchiette ultrasettantenni ha incontrato un giovane migrante venuto dal Gambia. Invece di guardarlo con sospetto, gli si sono avvicinate e hanno iniziato a parlargli e a rincuorarlo. L'episodio è stato raccontato su Facebook da un ...

Botte al consigliere regionale Borrelli - la solidarietà della giunta de Magistris : 'Quanto è accaduto a Francesco Emilio Borrelli è intollerabile. Gli esprimo, a nome dell'intera amministrazione comunale, solidarietà e vicinanza per l'aggressione subita e l' apprezzamento per la ...

Scritte ingiuriose contro vigile urbano - solidarietà della Giunta : Stampa Cronaca Valnerina TOPICS daniele cioccolini frasi ingiuria monteleone di spoleto vigile Precedente: Bevagna in estate diventa set di film - Si cercano 2mila comparse Sara Fratepietro ...

Serie B : contributo di solidarietà a carico delle retrocesse : La Lega B ha introdotto un contributo di solidarietà a carico delle tre squadre retrocesse dalla massima Serie, che dovranno cedere il 20% del ‘paracadute’ ottenuto dalla Lega Serie A, una quota che verra’ ridistribuita in parti uguali fra le altre 19 societa’ di Serie B. La novita’ e’ stata approvata dall’assemblea della Lega B con il solo, voto contrario dei tre club provenienti dalla Serie A, ...