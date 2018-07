La settimana europea di Donald Trump | giorno per giorno

Energia e Ambiente : la Sardegna a Bruxelles per la settimana europea dell'Energia Sostenibile : "La Regione sta investendo risorse importanti e sta portando avanti buone pratiche in questi campi perché il futuro è rappresentato da una Sardegna sempre più Sostenibile e all'avanguardia in tema di ...

Move Week 2018 : dal 28 maggio al 3 giugno la settimana europea del “movimento” : Dal 28 maggio in tutta Italia 200 iniziative coordinate dall’Uisp in 55 città. In Europa oltre duemila gli eventi dedicati all’attività motoria e alla salute Lunedì 28 maggio scatta la 7^ edizione della Move Week: una settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport per tutti e di stili di vita attivi, che si svolge ogni anno in tutta Europa. L’iniziativa internazionale è promossa dall’ISCA – International Sport ...

Ambiente : la Regione Lazio aderisce alla settimana europea dei parchi dal 18 al 27 maggio : La Regione Lazio aderisce con i suoi parchi alla Settimana europea dei parchi in programma dal 18 al 27 maggio. L’iniziativa è nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909. Decine le attività in programma per diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della ...

"Il Cielo del Lazio". Astronomia - scienza e natura per la settimana europea dei Parchi : Da venerdì 18 a domenica 27 maggio . Tanto durerà la Settimana Europea dei Parchi 2018 promettendo una vera e propria immersione nella scienza e nella natura delle aree verdi del Belpaese. Aderisce convintamente anche quest'anno la Regione Lazio con una manciata di attività legate a percorsi in natura che vanno sotto il suggestivo ...