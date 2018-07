La scommessa francese sull' Italia Manda 120 pazienti a curarsi a Pavia

ilgiornale

: Un curioso 'siparietto' in #Belgio. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Francia #Russia2018 #12luglio - FerrovieInfo : Un curioso 'siparietto' in #Belgio. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Francia #Russia2018 #12luglio - zazoomnews : Mondiali 2018 Russia. Scommessa persa nella metro di Bruxelles risuona linno del calcio francese - #Mondiali… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nel mondo ne esistono altri sei, in Germania, Austria, Giappone e Cina. «Entrato in attività nel settembre del 2011 è l'unico centrono a combattere i tumori in questo modo - spiega la ...