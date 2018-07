La Roma torna a correre a Trigoria De Rossi | ' Ronaldo? Non è detto che la Juve vinca'

Cristina Chiabotto torna a sorridere : cena Romantica col fidanzato manager Marco Roscio : TORINO ? Col su amore a fianco Cristina Chiabotto torna a sorridere. L?ex Miss Italia qualche mese fa ha messo fine alla sua lunga relazione col collega Fabio Fulco, senza dare...

Matteo Barbieri - 18enne scomparso in moto a Roma/ Appello dei genitori a La Vita in Diretta : "Torna da noi" : Matteo Barbieri, un giovane di 18 anni dallo scorso mercoledì sera è scomparso misteriosamente insieme alla sua moto: l'ultimo sms inviato alla fidanzata e la disperazione della famiglia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:04:00 GMT)

Ben Harper torna a Roma : il 21 ottobre in concerto all'Auditorium Parco della Musica : Ben Harper torna in Italia e il prossimo 27 ottobre salirà sul palco della sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti si potranno acquistare - come fa sapere Musica per Roma - ...

Matteo Barbieri - 18enne scomparso in moto a Roma/ Ultime notizie : l'ultimo sms alla fidanzata : "sto tornando" : Matteo Barbieri, un giovane di 18 anni dallo scorso mercoledì sera è scomparso misteriosamente insieme alla sua moto: l'ultimo sms inviato alla fidanzata e la disperazione della famiglia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Rally di Roma : Giandomenico Basso torna nel “tricolore” dopo quasi due anni : L’ex campione Italiano ed europeo di Rally Giandomenico Basso farà il suo ritorno nella corsa tricolore dalla quale manca dall’ottobre 2016 Movisport sarà tra le grandi protagoniste del 6° Rally di RomaCapitale, sesta prova del Campionato Italiano Rally e quinta dell’Europeo, in programma questo fine settimana. Sarà una presenza tanto nutrita quanto anche “ingombrante”, quella del sodalizio reggiano, che presenterà al via Giandomenico ...

Domani torna a Roma il grande teatro con Moni Ovadia - : Odissea ha debuttato nel 2009 e ha inchiodato ai sedili di pietra dei teatri antichi e di velluto rosso migliaia di spettatori e porta a Roma due spettacoli affidati ai più grandi interpreti di oggi".

Torna Re Boat Roma Race - la regata eco-riciclata - Rinnovabili : ... costruita per il 90% con materiale di recupero, riuso e riciclo, di sensibilizzare l'opinione pubblica sui concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare . La partecipazione al Re Boat Roma ...

Maltempo - tornado si abbatte sul litorale di Roma a Torvajanica : devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [FOTO e VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Maltempo - tornado si abbatte sul litorale di Roma a Torvajanica : devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Roma. Tornano visitabili i rifugi antiaerei e il bunker di Mussolini : Terminati gli interventi di recupero e riallestimento, Tornano fruibili al pubblico i rifugi antiaerei e il bunker di Mussolini, nascosti

Bassano Romano torna nel Seicento : Il programma prevede anche gli spettacoli degli artisti di strada "Raggi di Luna" e "Sogni nella luce del fuoco" e la rappresentazione del gruppo storico Spadaccini di Soriano nel Cimino. L'intera ...

Roma - il municipio chiude il centro anziani. Loro se lo riprendono : “Occupazione? No - atto di libertà. Siamo tornati a casa” : Il municipio chiude il centro anziani, Loro se lo riprendono. “Siamo tornati a casa. La nostra non è un’occupazione: è un atto di libertà”. Giuseppe è il presidente del centro, una struttura che conta quasi 300 iscritti e frequentanti che oscillano dai 65 agli oltre 90 anni. Il centro anziani sulla Cassia, a nord di Roma, è stato chiuso a fine maggio dal municipio XV per questioni di “agibilità“. Gli anziani hanno trovato i ...

Dopo 40 anni Enrico Montesano torna con Rugantino - maschera Romana per eccellenza : Lo sbruffone e spavaldo Rugantino che per amore finisce sul patibolo nella Roma dell'Ottocento torna Dopo 40 anni, ancora al Teatro Sistina, sempre con Enrico Montesano protagonista. "Eduardo De Filippo ha continuato a fare Filumena Marturano per tutta la vita, Ferruccio Soleri è stato Arlecchino fino a 80 anni..."Continua a leggere

Roma - 'Puoi spostare l'auto?' Il guidatore reagisce male - torna con una mazza e minaccia 80enne : 'Ti uccido' : Viene redarguito per il parcheggio da un commerciante di ottanta anni: 'Puoi spostare la macchina?'. Ma invece di chiedere scusa e andarsene, aggredisce con una spranga di ferro un suo dipendente: 'Io ...