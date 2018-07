La procura di Torino | “Lasciateci processare Salvini” 

La procura di Torino all'assalto : "Lasciateci processare Salvini" : Cambia il ministro e la procura di Torino ci riprova: per la terza volta ha scritto al ministro della Giustizia perché permetta di processare l'attuale ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il procuratore capo, Armando Spataro, ha infatti inviato oggi il terzo sollecito - i primi due vennero mandati all'ex Guardasigilli Andrea Orlando, ma non avevano ottenuto risposta - ad Alfonso Bonafede, dal momento che il fascicolo di indagine è stato ...

Il procuratore di Torino al ministro Bonafede : “Si pronunci sul fascicolo per vilipendio ai magistrati contro Salvini” : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha chiesto in via formale al ministro della Giustizia di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, pendente dal 2016. Il capo della procura piemontese aveva infatti aperto un fascicolo contro l’attuale capo del Viminale per vilipendio all’ordine giudiziario perché, il 14 febbraio 2016, durante un comizio a Collegno aveva definito “una ...

Migranti - il pg di Torino Saluzzo “difende” il procuratore Spataro : “Critiche violente e sguaiate” : Dopo gli insulti e le minacce contro il procuratore di Torino Armando Spataro, il procuratore generale del Piemonte e della Valle d’Aosta ne prende la tutela e difende anche le direttive presentate lunedì. Con un comunicato diffuso in serata il pg Francesco Saluzzo definisce le critiche “violente, infondate, con tratti di irrisione e sguaiate” quelle pubblicate su molti siti e social network, “frasi di inaudita gravità”, ma anche “letture ...

Migranti - procura Torino : “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” : Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Continua a leggere L'articolo Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio ...

Migranti - Spataro : “non vietare attracco barconi nei porti”/ procura Torino : “direttive contro odio razziale” : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro "non vietare attracco barconi nei porti italiani". Nuove direttive contro "l'odio razziale ed etnico": la Procura "contro" il Governo(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Xenofobia e reati d’odio - la procura di Torino : priorità ai fascicoli - pool di pm ad hoc e no archiviazione facili : Corsia preferenziale per i reati commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. pool di magistrati ad hoc, che tratteranno i fascicoli in questione come prioritari ed eviteranno “di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto“, potranno “promuovere l’azione penale” e “svolgeranno personalmente le funzioni di pm in dibattimento“. Nel pieno del ...

Migranti - procuratore di Torino Spataro : “Nessuno può vietare a un barcone di attraccare” : Priorità ai reati commessi con finalità di discriminazione etnico-religiosa o di odio razziale. Un pool di magistrati che eviteranno “di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto”. Maggiore rapidità nelle indagini necessarie all’individuazione dei responsabili. Lo ha deciso la Procura di Torino che ha emanato specifiche direttive. “In questi ultimi tempi c’è stata una crescita i minacce, ...

procura Torino - nuove direttive contro reati motivati da odio razziale - : Il Procuratore capo del capoluogo piemontese, Armando Spataro, ha diramato delle disposizioni con l'obiettivo di rendere più efficace il contrasto dei reati motivati da razzismo. nuove direttive anche ...

Odio razziale - allarme procura di Torino : 15.41 Direttive per rendere più efficace il contrasto dei reati motivati dall'Odio razziale e dalla discriminazione etnico-religiosa sono state diramate a Torino dal Procuratore capo Spataro. Il magistrato ha diffuso anche disposizioni per sveltire gli "Affari dell'immigrazione", fra cui le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e altre forme di protezione umanitaria. Reati commessi per finalità di ...

Torino - “corruzione in procura” : Milano apre fascicolo dopo trasmissione atti : Sul presunto scambio di favori all’interno della procura di Torino indagheranno i magistrati della procura di Milano, competente nei reati commessi dai colleghi piemontesi o ai loro danni. Nel Palazzo di giustizia di via Freguglia è stato aperto un fascicolo a “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, sui fatti emersi nel corso di un’inchiesta che ruota intorno a un carabiniere in forza nella procura torinese e a un avvocato ...