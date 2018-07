La prima giornata ' juventina' di Cristano Ronaldo in diretta - Diretta aggiornata alle

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati della prima giornata. Volano Germania e Portogallo : Si completa e va in archivio la prima giornata degli Europei di Hockey su pista: si registrano le vittorie di Svizzera e Portogallo nel Girone A, dove riposa la Francia, mentre nel Girone B, oltre al successo della Spagna di ieri e dell’Italia, oggi la Germania supera l’Olanda. Girone A risultati prima giornata Svizzera-Austria 5-1 Andorra-Portogallo 0-11 Riposa: Francia Classifica dopo la prima giornata Portogallo e Svizzera 3; ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è già a Torino : ecco come il portoghese ha trascorso la prima giornata bianconera : Giunto nel tardo pomeriggio a Caselle, Ronaldo si è diretto al circolo golf “La Mandria” nel capoluogo piemontese in attesa di svolgere domani le visite mediche E’ iniziata questo pomeriggio la prima giornata di Cristiano Ronaldo a Torino, il portoghese è atterrato a Caselle alle 17.25 e si è diretto immediatamente al al circolo golf “La Mandria” nel capoluogo piemontese, dove si è rilassato in attesa della ...

Beach volley - Queen of the Beach 2018 Alba Adriatica. Annibalini e Leoni sugli scudi nella prima giornata. Alle 16 la finale : Verrà eletta oggi Alle 16 la nuova regina della sabbia, la Queen of the Beach 2018 sulla spiaggia di Alba Adriatica dove ieri è andata in scena la prima giornata della kermesse unica nel suo genere in Italia organizzata da Beach Sport e Fulvio Taffoni. Dodici fra le migliori interpreti del Beach volley nazionale si sono date battaglia per tutta la giornata in sfide “tutte contro tutte” che caratterizzano questa formula molto ...

Il 14 luglio si celebra la prima giornata mondiale dello scimpanzé - : Lo rende noto il Jane Goodall Institute Italia, l'associazione no-profit che festeggerà l'evento insieme agli altri istituti Jane Goodall sparsi nel mondo e a molti altri attivisti e organizzazioni

prima giornata mondiale dello scimpanzé - Jane Goodall : “Amo anche il loro lato oscuro” : Oggi si celebra la Prima Giornata mondiale dello scimpanzé. È stata scelta come data il 14 luglio poiché è il giorno in cui l’etologa Jane Goodall, fondatrice dell’Istituto Jane Goodall e messaggero di pace Onu, iniziò la sua ricerca pionieristica sugli scimpanzé in quello che oggi è il Gombe Stream National Park in Tanzania, uno degli ultimi santu...

Vela - Campionato Italiano J/70 : Petite Terrible Adria Ferries è seconda dopo la prima giornata : Petite Terrible-Adria Ferries guida quindi la classifica provvisoria degli equipaggi interamente composti da velisti Italiani E’ una Claudia Rossi molto solida e convincente quella che oggi, nella prima giornata di regate del Campionato Italiano J/70 di Malcesine, assistita nelle decisioni tattiche da Michele Paoletti, ha saputo portare la sua Petite Terrible-Adria Ferries già in zona podio. Con risultati parziali sempre entro la ...

Arriva la prima giornata mondiale dello scimpanzé : Manca poco: il prossimo sabato, 14 luglio, si celebra la prima Giornata mondiale dello scimpanzé (World Chimpanzee Day). Lo rende noto il Jane Goodall Institute Italia, che celebrerà l’evento insieme agli altri istituti Jane Goodall sparsi nel mondo e a molti altri attivisti e associazioni. Il 14 luglio, ricorda l’associazione in una nota, è il giorno in cui l’etologa e naturalista inglese Jane Goodall – fondatrice del ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Saldi : Ascom Padova - + 2 p.c. di incremento nella prima giornata di sabato : Padova, 9 lug. (AdnKronos) - Primo weekend di Saldi all'insegna del moderato ottimismo ed in linea con le aspettative degli addetti ai lavori per la città di Padova. "Tra sabato e domenica - conferma il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo Capitanio - le vendite si sono attes

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti terzi nel Nacra 17 dopo la prima giornata. Bene gli azzurri nel 49er : Sono scattati oggi gli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX a Gdynia, in Polonia. Un vero e proprio test generale in vista dei Mondiali di Aarhus, quanto mai fondamentali perché oltre al preziosissimo titolo iridato assegneranno anche le prime carte olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti sono i campioni in carica della classe mista ed hanno cominciato da dove avevano lasciato, vincendo la prima regata. Nella seconda è arrivato un ...

Sbk – prima giornata di prove a Misano : Melandri e Davies nella top ten : Il team Aruba.it Racing – Ducati al lavoro in vista della gara di casa a Misano: Melandri 7º e Davies 9º nelle libere Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Misano, teatro del nono round del Campionato Mondiale Superbike 2018 e seconda gara “di casa” dopo Imola, per il consueto venerdì di prove libere. In una giornata contraddistinta da un meteo variabile, sereno al mattino e piovoso al pomeriggio, i piloti ...

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - Mondiali Arnhem 2018 : argento per Francesca Lollobrigida nella prima giornata : Sono iniziati oggi, dopo le prime tre giornate dedicate alla pista, i Mondiali di Pattinaggio a rotelle velocità su strada: ad Arnhem, in Olanda, le gare odierne hanno portato al medagliere dell’Italia l’argento di Francesca Lollobrigida nei 10000 metri punti senior femminile. In questa gara l’azzurra ha centrato il secondo posto dietro alla colombiana Johana Viveros e davanti alla tedesca Mareike Thum, mentre Linda Rossi ha ...

Siracusa - al via la 7° edizione delle 'Giornate pediatriche' : domani la prima giornata all'Urban Center : Alessandro Albizzati , Ernesto Burgio , Antonio Canino , Daniela Lucangeli , Galatea Ranzi , Luca Vullo , in un'alternanza magica e innovativa tra arte e scienza, discuteranno e si confronteranno su '...

Nuoto - Europei juniores 2018 : Johannes Calloni - Giulia Salin e le staffette 4×100 sl a medaglia nella prima giornata : Si è conclusa la prima giornata di gare degli Europei juniores di Nuoto ad Helsinki (Finlandia). nella competizione in cui si esibiscono i campioni del domani della vasca, l’Italia ha conquistato 2 argenti e 2 bronzi. Nei 400 stile libero Johannes Calloni ha centrato il bronzo in 3’51″35 (primato personale) nella gara vinta dall’asso magiaro Kristof Milaf (3’50″00), fortissimo anche nella farfalla, davanti al ...