La «mina» delle causali su 280mila contratti

Funerali Franco Mandelli : oggi l’addio al luminare dell'ematologia/ Cordoglio delle associazioni mediche : È morto Franco Mandelli, luminare nella lotta contro leucemie: padre dell'ematologia italania, i protocolli usati in tutto il mondo. Fondatore dell'Ail, oggi i Funerali.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:41:00 GMT)

TaorminaFilmFest - il Cirs di Messina apre la 64esima edizione nel segno delle donne : ... a fini scandalistici e per fare audience nei format televisivi " e non solo " che trattano in modo sempre più morboso i fatti di cronaca. Il primo passo da fare per combattere la violenza di genere "...

Abusivi delle gite in barca : altro blitz della Guardia di Finanza nel litorale di Taormina : ... nonché le connesse manifestazioni di illegalità, è una realtà che soprattutto nella stagione estiva, nel primo polo turistico siciliano, va ad inquinare il mercato e l'economia legale, a discapito ...

Tour de France 2018 - nona tappa Arras Citadelle-Roubaix : sul pavé può cambiare tutto. Frazione determinante per la classifica : Punto di snodo fondamentale per il Tour de France 2018: si passa dalla tanta pianura alle montagne, nel mezzo il primo giorno di riposo. Oggi si conclude una prima frenetica parte di Grande Boucle: nona tappa, da Arras Citadelle a Roubaix, 156,5 chilometri che potranno sconvolgere la classifica generale. Il pavé dell’Inferno del Nord sarà il grande protagonista. Percorso Una Frazione fino ad ora mai vista, anche se nelle ultime edizioni ci ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (andata 1° turno preliminare) : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite d'andata del primo turno preliminare che vedono coinvolte squadre di ogni parte d'Europa (11-12 luglio)(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 05:23:00 GMT)

Salvini - cartoline al Viminale : diecimila messaggi per raccontare che succede al largo delle coste italiane : La campagna lanciata da giovani creativi, che ha per logo un timbro postale che sembra galleggiare tra le ondecon al centro un salvagente, simbolo di salvataggio

Santa Firmina - Andrea Chierici nuovo allenatore delle giovanili : New entry in casa Santa Firmina. La società gialloverde ufficializza l'arrivo di Andrea Chierici nel proprio organigramma. "Conoscevo questo ambiente per giocato e allenato la prima squadra spiega ...

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

Taormina 64. Presentata l'edizione del nuovo e delle donne : nuovo anche perché, come sottolineato dall'assessore regionale al Turismo, Sport e spettacolo Sandro Pappalardo, si vuole puntare maggiormente su un'organizzazione complessiva , anche relativamente ...

Migranti - la minaccia dell'imam : "Ci saranno delle conseguenze" : "Le conseguenze, in futuro, non saranno gradevoli". Suona quasi come una minaccia la dichiarazione dell'imam della moschea di Catania e presidente della comunità islamica siciliana, Kheit Abdelhafid. E così, dopo il manifesto anti Salvini lanciato dalla rivista Rolling Stone che chiama a raccolta la sinistra radical chic, ora sulla politca migratoria di Salvini piovono pure le intimidazioni."Non c'è un paese a rischio zero ma quando ci sono ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno turno preliminare) : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite di ritorno del turno preliminare che determineranno i primi verdetti stagionali (oggi 5 luglio)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:28:00 GMT)

Wimbledon 2018/ Diretta Cecchinato De minaur streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: all'All England Lawn & Tennis Club si continuano a giocare i match di primo turno, oggi tocca a Marco Cecchinato e Fabio Fognini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 02:30:00 GMT)

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Russia ai quarti - Spagna eliminata : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Mondiali 2018 Russia - i numeri delle due stelle - cadenti - : Messi cammina - Ronaldo rallenta sul più bello : Messi cammina. Ronaldo si spegne sul più bello. E dalla Russia sono ora pronti due voli aerei per le due superstar che hanno segnato gli ultimi dieci anni di calcio. Due fenomeni. Macchine da gol ...