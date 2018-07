La mania di accendere il condizionatore potrebbe ucciderci entro il 2050

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il riscaldamento globale prosegue, le temperature aumentano, ma molte persone rimangono serene, sapendo di poter contare sempre - soprattutto nel caso in cui la calura fosse eccessiva - sul. Una ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista PLOS One, rivela invece cheilro essere proprio i condizionatori, tanto amati, a causare centinaia di morti.Ma come è possibile? Evidentemente, la tecnologia non è sempre nostra alleata. Gli studiosi americani della University of Wisconsin-Madison hanno infatti analizzato l'impatto dell'aria condizionata sull'inquinamento atmosferico. Se è vero che tanti più climatizzatori si accenderanno nel mondo con l'aumentare delle temperature, è vero anche che nell'atmosfera verranno rilasciati maggiori agenti inquinanti, i quali potranno causare morti di esseri umani.Gli scienziati hanno ...