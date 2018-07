La Francia vince i Mondiali e il Louvre twitta la Gioconda con la divisa dei Blues

La Francia non meritava di vincere. Ringrazi Griezmann : è da Pallone d'Oro : Tanto il Belgio, terzo, che la Francia, campione del mondo, avevano affrontato avversari più duri eliminandoli con merito. Mi resta il dubbio, insoluto, su che cosa avrebbe fatto l'Italia in caso di ...

Vince la Francia - ma la Croazia non è sconfitta : I francesi, invece, non hanno sbagliato nulla, o quasi, nella finale che li ha laureati campioni del mondo per la seconda volta nella loro storia. Non la punizione che li porta in vantaggio al 18' ...

Mondiali 2018 - vince la Francia. Festa grande a Parigi : migliaia di persone verso gli Champs-Elysées : Boato nel cuore di Parigi per la vittoria della Francia contro la Croazia nei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana sta convergendo verso gli Champs-Elysées, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. “On est champions, on est champions”, grida la folla Parigina, in una splendida giornata di sole, all’indomani ...

Mondiali - Gasperini : 'Francia favorita - ma sarebbe bello se vincesse la Croazia' : Francia-Croazia deciderà oggi chi è la più bella dei Mondiali, tra la Francia che vuole la Coppa del Mondo dopo aver perso gli Europei in casa due anni fa, sempre con Deschamps ct e la Croazia, per la prima volta in una finale mondiale. E l'Italia? Sta a guardare, le nostre squadre sono in campo ad ...

Volley : Europeo U20 - esordio vincente per l'Italia con la Francia : KORTRIJK , BELGIO, - Buona la prima per la nazionale di Monica Cresta che nell'esordio ai Campionati Europei Under 20 Maschili . Nella gara inaugurale l' Italia si è imposta in modo netto sulla ...

Mondiali : Finale Croazia-Francia. Deschamps : “uniti si vince” : “Per un professionista non c’è niente di più bello, di più forte di poter giocare nella Finale dei Mondiali”. Così il ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della sfida contro la Croazia. Per il ct, la chiave per vincere domani sarà un equilibrio tra “sicurezza, serenità e concentrazione”. La sconfitta nella Finale di Euro 2016 dovrà invece servire da lezione alla squadra. “Nove giocatori della ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Francia-Croazia - chi vincerà il Mondiale? (15 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: pesante accusa a Luigi Di Maio. Nuova odissea in mezzo al mare. Torna a salire la tensione in medio oriente. oggi finale dei Mondiali. (15 luglio 2018).(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Francia - Griezmann : 'Non penso al Pallone d'Oro - voglio solo vincere i Mondiali' : Due giorni, poi la Francia avrà l'opportunità di vincere i Mondiali vent'anni dopo la prima , e unica, volta. Molto passerà anche per le giocate di Antoine Griezmann, leader di questa nazionale che ...

La Francia è sicura di vincere il Mondiale : già pronta la festa : La Francia sente già in tasca il Mondiale. Pronto un autobus imperiale e riunione speciale per preparare un’eventuale vittoria della

Belgio - la sconfitta contro la Francia brucia ancora! Gli ‘stupefacenti’ commenti di Courtois ed Hazard : “meglio perdere che vincere come loro” : Courtois, Hazard ed i commenti poco gentili nei confronti della Francia: ecco le ammissioni dei calciatori del Belgio Il Belgio ferma il suo cammino ai Mondiali di Russia 2018 contro la Francia in semifinale. La squadra di Martinez ha affrontato a testa alta la Nazionale di Deschamps, che con un solo gol è volata alla finale del torneo iridato. La sconfitta non è stata ancora digerita dal portiere Courtois che come si legge su Gazzetta ...

Mondiali 2018 - il Belgio mastica amaro : "Meglio perdere che vincere come la Francia" : Il Belgio ha perso per 1-0 contro la Francia di Didier Deschamps , nella prima semifinale del Mondiale in Russia. I ragazzi di Martinez si giocheranno dunque la finalina per il terzo-quarto posto ...

Francia - basta la testa di Umtiti : Belgio ko - bleus in finale contro la vincente tra Inghilterra e Croazia : Dodici anni dopo è di nuovo finale per la Francia. Va detto: è un traguardo assolutamente meritato. I bleus sono una tra le tre squadre più giovani dei mondiali di Russia, ma con un talento dai confini ancora inesplorati. La semifinale di oggi contro il Belgio è stata l’ennesima dimostrazione di questo assunto. È stata una bella partita, di tasso tecnico-tattico elevato, con occasioni da una parte e dall’altra. A fare la differenza ...

Al Bar Sport fogliante va forte l'Inghilterra. Vincerà la Francia : Vuoi tu che lunedì sia Londra a diventare capitale del mondo? Col cavolo! Un paese che ha bruciato Cameron, che ha trasformato Blair in un nemico del popolo, che sta facendo di tutto per far tornare ...

Al Bar Sport fogliante va forte l’Inghilterra. Vincerà la Francia : Roma. E’ vero, non c’è l’Italia, e quest’anno durante i Mondiali il Bar Sport fogliante è rimasto triste e vuoto. Solo sporadicamente risuonava per le stanze di via del Tritone un urlo per un gol. Ma era più scena che altro. Con il passare dei giorni, però, quella meravigliosa droga che è il calcio