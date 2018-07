La Fondazione Carla Fendi ha premiato tre grandi nomi del mondo della scienza | Peter

Peter Higgs - François Englert e Fabiola Gianotti premiati dalla Fondazione Carla Fendi al Festival dei 2 Mondi di Spoleto [FOTO] : Si sono conclusi oggi con il Premio Carla Fendi , alla sua settima edizione, gli eventi che la Fondazione Carla Fendi , Main partner del Festival dei 2 Mondi , ha organizzato a Spoleto . Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la Scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL’ORIGINE presentata al Festival con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA SCIENZA, Maria Teresa Venturini Fendi , presidente della Fondazione , ha ...

