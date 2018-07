La festa dell' Unità a luci rosse | scandalo e proteste tra i militanti | lo sponsor è un

Biassono : salta l'appuntamento con la tradizionale festa delle Cascine : La Festa delle Cascine di Biassono? È stata rinviata o definitivamente cancellata? La kermesse di musica, spettacoli e cibo di strada lunga tre fine settimana, si sarebbe già dovuta aprire, ma nulla ...

Mondiali Russia 2018 - oggi il rientro della Nazionale francese : pomeriggio la festa sugli Champs-Elysèes : La Nazionale di Deschamps atterrerà questo pomeriggio a Parigi, per poi dirigersi sugli Champs Elysèes e ricevere l’abbraccio della folla Appuntamento oggi pomeriggio sugli Champs-Elysees a Parigi per la grande festa mondiale della Francia. La Federcalcio transalpina ha annunciato che la parata per festeggiare la Nazionale campione del mondo vedrà ‘les bleus’ atterrare a metà pomeriggio all’aeroporto Charles de ...

Alla festa dell'Unità spunta un sexy shop come sponsor : Luci rosse Alla Festa dell'Unità . Tra gli sponsor della kermesse politica che va di scena a Treviglio , Bergamo, quest'anno c'è anche un sexy shop, 'L'isola del piacere', che viene reclamizzato con una foto sensuale. Immediata la polemica, non solo per il ...

A Casalbordino si fa festa per il ritorno di Tartaglia e gli 'indimenticabili dello sport' : Partendo dalle discipline singole e dagli atleti casalesi tesserati per società di altri Comuni, si è passati poi ai riconoscimenti per i giochi studenteschi e ai campioni del mondo dell'allevamento ...

Oggi a Ragusa la festa della Madonna del Monte Carmelo : Oggi festa liturgica della Madonna del Monte Carmelo. Le iniziative in programma al Santuario di Ragusa. La processione per le vie della città

Borsa di Tokyo chiusa - è la festa della marina : Borsa di Tokyo chiusa, è la festa della marina (o del mare) – Oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa in occasione della festa della marina (o festa del mare). Le contrattazioni nel mercato giapponese riprenderanno normalmente domani. Venerdì, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio positivo, aveva registrato 22.597,35 punti, con un guadagno di 409,39 punti, pari all’1,85 per cento. In ...

La festa della Francia e la delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...

Mondiali 2022 - si giocherà in Qatar! Le date della manifestazione : appuntamento in inverno! : La prossima edizione dei Mondiali si disputerà nel 2022, esattamente tra quattro anni. A ospitare la rassegna iridata sarà il Qatar, per la prima volta un Paese mediorientale organizzerà quello che a tutti gli effetti è uno degli eventi sportivi più importanti, prestigiosi e ricchi. La manifestazione, però, non si svolgerà nell’estate europea come siamo abituati da sempre ma cambierà il proprio collocamento in calendario: a causa delle ...

Bike Night : in Fvg torna la festa della bici : Coccinelle Bike Tours riproporrà le seduta di yoga per ciclisti con Timo Pritzel: il campione del mondo di free rider e Recordman da Guinness dei Primati arriverà da Ber-lino per avvicinare allo yoga ...

festa della Dea '18 - rivivi la diretta della serata dedicata ai ricordi : Una parentesi in cui si è parlato molto di regole e futuro del mondo ultras e che ha accompagnato i presenti alla terza serata, dove tema centrale, come detto, è stato il ricordo. Il ricordo di due ...

Gattinara svuota 130 fusti di birra alla festa delle 'medie' - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Gattinara svuota 130 fusti di ...

festa dell'Uva di Impruneta : dall'1 al 30 - un settembre da vivere con il cuore in gola : Rionali che per la prima volta hanno anticipato le linee guida dei loro carri e degli spettacoli che porteranno in piazza. Quest'anno, più che mai, Impruneta vuole essere per l'intero mese di ...

Francia : gaffe alla parata della festa Nazionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Parigi e la parata delle gaffe per la festa nazionale del 14 luglio : Parigi - Due motociclisti della Guardia Repubblicana sono entrati in collisione nei pressi dell'obelisco della Concorde proprio davanti alla tribuna presidenziale. E la pattuglia acrobatica dell'...