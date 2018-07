La diretta del primo giorno di ' scuola Juve' per Cristiano Ronaldo a Torino

agi

(Di lunedì 16 luglio 2018) Arrivato adomenica pomeriggio a bordo di un piccolo aereo privato proprio mentre a Mosca erano in campo Francia e Croazia per la finale dei Campionati del mondo, Cristiano Ronaldo oggi ha un'agenda molto fitta per il suoveroalla Juventus. Vistite mediche, incontro con la squadra, pranzo e conferenza stampa nel pomeriggio, prima di ripartire per qualche altrodi meritata vacanza dopo i Mondiali in Russia. Unimportante, quasi emozionante, per i tifosi bianconeri, che avranno modo di prendere contatto col calciatore più forte del mondo che nei piani della società potrebbe risultare decisivo per la conquista della prossima Champions League. Live dal #JMedical. @Cristiano saluta i tifosi ⚪⚫#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/yLkTQH5AbN — JuventusFC (@juventusfc) 16 luglio 2018 Ore 10.20, vero ...