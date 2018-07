La cultura dell' accoglienza è nel DNA di tutti i calabresi

Sport : l’appello del Papa - favorisca la cultura dell’incontro : Lo Sport favorisca la cultura dell’incontro. E’ l’appello che Papa Francesco ha lanciato in occasione di un seminario a Rio de Janeiro sullo Sport. Il Pontefice, informa Vatican News, nel messaggio ha sottolineato che lo Sport “non è solo una forma di intrattenimento, ma soprattutto uno strumento per sostenere una cultura dell’incontro”. In occasione della Seminario sullo ‘Sport come Strumento per ...

CAIAZZO - Il 21 e 22 luglio "La notte della Maddalena" - con prodotti tipici e cultura protagonisti : ... 22 luglio, con Raduno in Vespa in mostra statica a piazza Porta Vetere; alle ore 10 si procederà alle iscrizioni per la Caccia all'olio - visita guidata a cura della Pro Loco di CAIAZZO e spettacoli ...

cultura - contributi regionali : ai primissimi posti tre musei dell’Università di Pisa : Il Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea e Memoria della Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana ha assegnato i contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale. Tra questi, risultano tra i primissimi posti della graduatoria di merito tre musei del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa: il Museo di Storia Naturale di Calci (PI) e il Museo della Grafica che si collocano rispettivamente al terzo ...

La storia della destra è conservata nell'archivio di Pinuccio Tatarella : lo dice il Ministero dei Beni culturali : ... ai quali si sono aggiunti quelli del fratello Salvatore, Sindaco, più volte parlamentare europeo, lascito di una vita intera dedicata alla politica e alle istituzioni, e per mantenere vivo il suo ...

Sanremo - Solea-Festival della cultura Mediterranea 2018 'Miti per la gente comune' : Scrive di matematica, storia della scienza, umanesimo e religione. Tra i suoi libri: Il Vangelo secondo la Scienza , Einaudi, 1999, , C'era una volta un paradosso , Einaudi, 2001, , Le menzogne di ...

Beni culturali : “svelati” i colori dell’ultimo Bronzino grazie a tecnologie ENEA e CNR : La pala d’altare “Immacolata Concezione” del Bronzino è tornata nella Chiesa della Beata Vergine Maria Regina della Pace a Firenze dopo un restauro, realizzato con il supporto diagnostico di ENEA e CNR, che ha portato alla luce particolari inediti dell’ultima prova di uno dei più celebri pittori del manierismo italiano. Nello specifico, l’ENEA ha effettuato la diagnostica sui pigmenti, sia quelli relativi alla materia pittorica originale che ...

Passaporto apolide multiculturale alla Festa della Cittadinanza : ... ideata da Alessandro Garzella e Satyamo Hernandez, è realizzata in relazione al bando nazionale Migrarti, promosso dal MIBACT: una intera giornata di performance itineranti, concerti, spettacoli, ...

Intervista – Chef Rubio : «Racconto la vita dei camionisti e combatto le intolleranze con le lame della cultura» : Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini non è solo uno degli Chef più amati della tv e del web, ma è autentico fenomeno mediatico, un divulgatore di cultura culinaria “sui generis”, ribelle e tatuato che utilizza il cibo come forma di condivisione, integrazione e recupero sociale abbattendo le barriere di razza, lingua e religione scavalcando il modello della novelle cuisine degli Chef patinati e stellati con quello del cibo di strada. ...

Sostenere il patrimonio culturale con Art bonus. Mauro Buscicchio parla dell'iniziativa di BPP - : La cultura è identità, la cultura è appartenenza e alla fine è anche economia, nel senso che è stato dimostrato più volte negli ultimi anni che produce reddito e sviluppo, basti pensare al turismo ...

Nella pancia della cultura “made in Naples” - starring Robert Wilson e Luca De Fusco. E Laetitia Casta seduce : Sublime. Inafferabile. Criptico. Oscuro. Nessuno come Robert Wilson, regista americano decisamente cult, riesce a dividere il parterre alla prima nazionale del suo “Oedipus”, una reinterpretazione della tragedia classica, in scena al teatro antico di Pompei. Ha ridisegnato il parco archeologico con uno spettacolo di luci, passando dalle sfumature del tramonto e rimodellando gli spazi come sculture. Lo chiamano l’architetto della luce, perché ...

Fondazione Golinelli : al via la scuola estiva per imprenditori della cultura : ... discipline sociologiche, economiche e tecnologiche, sotto la supervisione scientifica di Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all'Università di Pisa ed esperto di economia della ...