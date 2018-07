La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che il profilo Facebook di

Parcheggiatori abusivi - Corte di Cassazione : “se minacciano è estorsione” : Giù le mani da quel parcheggio: un parcheggiatore abusivo che chieda denaro a un automobilista che ha posteggiato il suo veicolo in un’area pubblica e che minacci il malcapitato di arrecare danni alla vettura, rischia la condanna per estorsione. Lo ha confermato la seconda sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 30365/18, depositata il 5 luglio. Tutto nasce da un episodio che ha coinvolto un automobilista a cui un ...

Alcol test - Corte di Cassazione : “nullo se le Forze dell’Ordine non citano la facoltà di avvalersi di un avvocato” : Prova dell’etilometro per un automobilista in presunto stato di ebrezza: prima di effettuare il test, le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di chiarire alla persona fermata che può avvalersi della presenza del proprio avvocato durante l’esame del “palloncino”. La mancata lettura di questo diritto potrebbe invalidare i risultati del test, incluse le misure penali previste in caso di rifiuto del soggetto a eseguirlo. Lo ha stabilito la ...

LICENZIATI DOPO FUNERALE A MARCHIONNE/ Cassazione e Corte d’Appello : 2 modi diversi di vedere lo stesso fatto : Pomigliano d'Arco, ex operaio Fiat si versa benzina sotto casa di Di Maio: oggi la Cassazione aveva confermato il licenziamento per aver "inscenato il FUNERALE" di MARCHIONNE(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:48:00 GMT)

La Corte Suprema di Cassazione conferma la pena al molestatore di bambini : La Corte di Cassazione, concludendo un doloroso iter giudiziario durato un decennio per la famiglia vittima della vicenda, ha confermato la condanna di quattro anni e nove mesi per Daniele Bernardi, ...