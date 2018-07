La Campionessa Olimpica Paola Protopapa Pronta per i Mondiali si Affida a Trainer Aquilani

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 luglio 2018) L'Aquila - Abbiamo intervistato, con piacere, paralimpica nel 2008 a Pechino dove riuscì a conquistare la medaglia d'oro nel canottaggio quattro con misti LTA insieme a Luca Agoletto, Daniele Signore, Graziana Saccocci e al timoniere Alessandro Franzetti. Conferma il risultato l'anno successivo a Poznam risalendo sul podio e conquistando la medaglia d'argento. Vittima dell'ennesimo infortunio è riuscita a recuperare la forma ed a staccare a 53 anni il biglietto per i prossimi. All'Aquila la si è allenata alla palestra World Gym Center per l'allenamento riabilitativo e la preparazione ai suoi prossimi impegni. In video anche Gianluca Troiani, socio fondatore della palestra e personal.