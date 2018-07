Kate Upton è incinta | il messaggio del marito della modella dopo l’annuncio social

sportfair

: Kate Upton è incinta, la top model aspetta un bambino dal marito Justin Verlander - infoitcultura : Kate Upton è incinta, la top model aspetta un bambino dal marito Justin Verlander - zazoomnews : Kate Upton è incinta lannuncio su Instagram - #Upton #incinta #lannuncio #Instagram -

(Di lunedì 16 luglio 2018) La bellissima, la moamericana ha annunciato la sua gravidanza suied ille ha dedicato un dolceCon un breveannuncia la sua gravidanza. La modi fama internazionale, immortalandosi in uno scatto, ha scritto sui: “pregnantinmiami“. Il, il giocatore di baseball Justin Verlander, le ha risposto dolcemente dal suo profilo Instagram. “Sarai la mamma più incredibile !! – si legge – Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio con te! Sei la donna più riflessiva, amorevole, premurosa e forte che abbia mai incontrato! Sono così orgoglioso che il nostro piccolo sarà cresciuto in questo mondo da una donna come te! Ti amo tanto”. L'articolo, ildelmol’annunciosembra essere il ...