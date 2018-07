Juventus | mamma Dolores felice per la scelta di Ronaldo | “falso che volevo tornasse al

sportfair

: OFFICIAL: CRISTIANO IS JUVENTUS MAMMA MIAAAAAA - tancredipalmeri : OFFICIAL: CRISTIANO IS JUVENTUS MAMMA MIAAAAAA - DiMarzio : #CristianoRonaldo e il brindisi con mamma Dolores ?? - mainagioia29 : RT @ugoal27: Lo scrivo da laziale, distaccato quindi dal mondo Juventus...vedo le immagini di Ronaldo che saluta i suoi nuovi compagni, la… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ladi Cristianoha parlato delladel figlio, sottolineando come per le conti che sia“Sono moltoper mio figlio, è una nuova tappa della sua vita“. Così Mariados Santos Aveiro, ladi Cristianoavvicinata dai cronisti a margine della conferenza stampa che ha segnato il debutto ufficiale del cinque volte Pallone d’Oro alla. “Non è vero cheal Manchester, per me ciò che conta è che sia“, ha aggiunto sottolineando che lei non verrà a vivere in Italia ma resterà in Portogallo. (ADNKRONOS)L'articoloper ladi: “falso cheal Manchester” SPORTFAIR.