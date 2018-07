Juventus | la conferenza stampa di Cristiano Ronaldo LIVE

CRISTIANO RONALDO - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus - streaming video Rai : la conferenza stampa comincia! : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera dopo nove anni con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:09:00 GMT)

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

Juventus - la conferenza stampa di Perin LIVE : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

Juventus - è il giorno di Emre Can! Che entusiasmo in conferenza : “volevo solo la Juve! Cristiano Ronaldo? Penso che…” : In casa Juventus, quest’oggi è il giorno della presentazione di Emre Can: in conferenza stampa il centrocampista tedesco ha parlato della sua preferenza per i colori bianconeri e del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo In casa Juventus, quello di oggi è l’Emre Can day. In conferenza stampa, il nuovo centrocampista bianconero, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Liverpool ha raccontato il motivo alla base ...

Juventus - Allegri svela il suo futuro in conferenza stampa : “le probabilità di rimanere sono altissime” : Massimiliano Allegri ha svelato in conferenza stampa come le probabilità di rimanere sulla panchina della Juventus sono altissime Vigilia dell’ultima partita di campionato per la Juventus, che ha già conquistato domenica scorsa all’Olimpico il settimo scudetto consecutivo. Il pareggio ottenuto contro la Roma ha messo fine alla corsa scudetto, obbligando il Napoli ad accontentarsi del secondo posto dopo un duello all’ultimo ...

Gigi Buffon - la conferenza stampa : “Sabato l’ultima partita con la Juventus. Continuo a giocare? Ho delle proposte - non in Italia. Grazie di tutto - 17 anni unici” : La conferenza stampa di Gigi Buffon ha regalato grandi emozioni con l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus. Sul futuro, invece, il portiere non si è ancora espresso e deciderà il da farsi soltanto settimana prossima. Ad aprire la conferenza è stato Andrea Agnelli che ha ringraziato il capitano per quanto fatto in questi anni, poi ha parlato Gigi a ruota libera. ANDREA AGNELLI, Presidente Juventus: “In Serie A Gigi ha ...

