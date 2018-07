Juventus | ecco CR7 | “Qui per scrivere la storia 33 anni? Io sono diverso dagli altri”

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

DE LAURENTIIS - NO A CRISTIANO RONALDO-NAPOLI : ECCO PERCHÈ/ Cosa dirà il portoghese della Juventus? : CRISTIANO Ronaldo al Napoli, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Juventus – Cristiano Ronaldo Day : il giorno tanto atteso è arrivato - ecco CR7 al JMedical [GALLERY E VIDEO] : Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical e, prima di iniziare le visite mediche, ha salutato i tifosi presenti all’esterno della struttura Il giorno tanto atteso è arrivato, Cristiano Ronaldo comincia oggi la sua nuova vita con la maglia della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per l’asso portoghese, che già questa sera ripartirà per continuare le sue vacanze. Prima di cominciare i test medici, l’ex Real Madrid ...

Juventus - ecco Ronaldo : primo abbraccio con i tifosi al JMedical -VIDEO- : ecco Ronaldo- Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical. Ingresso nell’impianto medico da un ingresso secondario per evitare il bagno di folla totale. Lo stesso attaccante portoghese, però, ha voluto comunque salutare il popolo bianconero uscendo dalla porta principale. Un saluto tra sorrisi, entusiasmo e cori. Eleganza totale e stile Juve già acquisito. Ronaldo svolgerà le […] L'articolo Juventus, ecco Ronaldo: primo abbraccio con i ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è già a Torino : ecco come il portoghese ha trascorso la prima giornata bianconera : Giunto nel tardo pomeriggio a Caselle, Ronaldo si è diretto al circolo golf “La Mandria” nel capoluogo piemontese in attesa di svolgere domani le visite mediche E’ iniziata questo pomeriggio la prima giornata di Cristiano Ronaldo a Torino, il portoghese è atterrato a Caselle alle 17.25 e si è diretto immediatamente al al circolo golf “La Mandria” nel capoluogo piemontese, dove si è rilassato in attesa della ...

Marcelo alla Juventus - l’annuncio del calciatore brasiliano : ecco il secondo colpaccio in poche ore : Marcelo alla Juventus, ecco la lettera del brasiliano – “Chi l’avrebbe detto eh Cris!!! È arrivata l’ora di dirsi addio… Ti giuro che non immaginavo che quel giorno potesse arrivare! Però niente in questa vita è per sempre, e spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo cammino. Sono stati quasi 10 anni passati al tuo fianco, 10 anni di allegria, buon calcio, vittorie, sconfitte, momenti meravigliosi! Ho imparato tanto con te, la tua ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie - foto : ecco la prima maglia bianconera autografata da CR7 : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - ecco il benvenuto da parte di Allegri : “So che e’ molto contento, e’ un grande professionista, e’ un valore importante per una squadra che ha gia’ fatto grandissimi cose, ma soprattutto per il calcio italiano”, sono le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa al Parlamento europeo, questo il pensiero sul colpaccio Cristiano Ronaldo. “La Juventus ha grandi professionisti e lui ...

Calciomercato Juventus - ciclone bianconero : altri due colpacci dopo Cristiano Ronaldo - mosse incredibili anche in difesa - ecco il nuovo 11 stellare [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus sta costruendo una squadra pazzesca. dopo il riscatto di Douglas Costa e gli arrivi di Cancelo ed Emre Can, i bianconeri hanno piazzato il colpo del secolo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso l’affare per poco più di 110 milioni di euro, al calciatore poco più di 30 milioni di euro a stagione. La Juventus adesso ha intenzione di ...

Cristiano Ronaldo : ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande affare per Jeep : La Juventus pagherà un totale di 112 milioni di euro per portare Cristiano Ronaldo in Italia dal Real Madrid. Ma la squadra italiana non sarà l’unica a guadagnarci dall’arrivo di CR7. Fiat Chrysler Automobiles NV, il cui logo Jeep campeggia sulle maglie della squadra, potrebbe ottenere un enorme incremento pubblicitario nell’affare. Se Ronaldo portasse la Juventus in finale di Champions League, l’esposizione mediatica varrebbe circa 58,3 milioni ...