Juventus | è il CR7-day | 200 giornalisti e bagno di folla al JMedical -FOTO

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è a Torino/ Video - ultime notizie : tifosi a caccia di CR7 in città : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è a Torino, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Juventus - è atterrato CR7 : domani è il grande giorno -VIDEO- : atterrato CR7- Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle. Via ufficialmente alla nuova avventura in bianconero. Accompagnato dai suoi famigliari a bordo del suo jet privato, l’attaccante portoghese è apparso sereno e carico, pronto per la nuova avventura. Occhiali da sole e abbronzatura decisa. domani sarà tempo di visite mediche e di presentazione ufficiale. Ora il […] L'articolo Juventus, è atterrato CR7: domani è il grande giorno ...

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

LIVE Cristiano Ronaldo Juventus - CR7 arrivato a Torino - VIDEO e FOTO - : Cristiano Ronaldo alla Juventus, la cronaca di martedì 10 luglio 23.45: Ecco la FOTO di Cristiano Ronaldo che ha sancito il suo approdo alla Juventus. CR7 è in compagna del presidente Agnelli che l'...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è boom di offerte per la Smart targata CR7 : per i tifosi è ormai un’ossessione! : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: dopo i gelati e le pizze nel segno di CR7, presa d’assalto l’auto con targa ‘ispirata’ al portoghese Cristiano Ronaldo è della Juventus e tra i tifosi diventa una vera e propria mania CR7. Domani il portoghese sarà presentato a Torino ed i supporter bianconeri fremono di vederlo indossare la maglia della loro squadra. L’ossessione per Cristiano Ronaldo ha ...

Formazione Juventus 2018-2019 : i possibili cambiamenti tattici con CR7 e senza Higuain : La Juventus con Cristiano Ronaldo dovra' rivedere alcuni dei suoi concetti tattici fondamentali. Massimiliano Allegri sa di avere a disposizione il giocatore più forte del mondo ed ha tutta l'intenzione di metterlo nelle condizioni di renderlo al meglio possibile. Non è un caso, d'altronde, che si tratti di un giocatore che nel corso della sua carriera ha segnato più gol che partite giocate. Avere lui in campo, di fatto, equivale a partire con ...

Calciomercato Juventus - Marotta fa la spesa a Madrid : altro doppio colpo dopo CR7 : Spettacolo Juventus sul Calciomercato, i bianconero stanno costruendo una squadra pazzesca per il tecnico Massimiliano Allegri. dopo i colpi Cancelo e Emre Can, i bianconeri hanno chiuso la trattativa di Calciomercato del secolo, è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo. E’ finita? Macchè. --In attesa di concludere qualche trattativa in uscita, anche importante (Alex Sandro ed almeno uno tra Higuain e Dybala più Rugani), la ...

Juventus - CR7 arriva lunedì : visite allo J-Medical e presentazione alle 18 - 30 : La Juventus ha messo a segno il colpo del secolo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo e ora i tifosi della Vecchia Signora non vedono l'ora di vederlo all'opera in campo. lunedì ci sarà la tanto attesa ...

Juventus - lunedì è il Ronaldo-Day. Poi CR7 ripartirà per le vacanze : ... non un semplice incontro con i media in sala conferenza, vista l'entità delle richieste per presenziare all'evento con giornalisti in arrivo da tutto il mondo, ma la possibilità di utilizzare la ...

Il Milan risponde alla Juventus : “voi CR7 - noi CL7” - tifosi scatenati! : Cristiano Ronaldo continua ad alimentare chiacchiere e confronti, i tifosi bianconeri sono in visibilio, quelli rivali invece temono la forza della Juve L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha mandato in tilt i tifosi della Juventus, letteralmente scatenati dall’acquisto più importante della storia del club. Adesso l’obiettivo Champions League è di certo innegabile, con Allegri che intende mettere a tacere tutti gli sfottò da ...

