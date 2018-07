Juventus | Cristiano Ronaldo | “Champions? Sono qui per lottare per tutti i trofei Voglio

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus ! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebra re il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip : Champions Rise. Forza @ Cristiano ! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM # Fifa 19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EA Sports Fifa ) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si presenta : “Voglio lasciare il segno nella storia del club. Lotteremo per vincere Champions” : Una sfida: quella di “ lasciare il segno nella storia della Juventus ”. Che tradotto, a Torino, vuol dire principalmente alzare la Champions League, “un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere e spero di poter aiutare il club a vincere questa competizione”. Cristiano Ronaldo dice quasi subito quel che tutti i tifosi bianconeri volevano sentir dire alla stella portoghese durante la conferenza stampa di presenta zione, ...

CRISTIANO RONALDO - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus : "I bianconeri un passo avanti nella mia carriera" : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: il calciatore portoghese ha parlato in conferenza stampa e ha ribadito il concetto della sfida e del passo avanti nella sua carriera(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:50:00 GMT)