Juve | Ronaldo si presenta | ' Orgoglioso di essere qui | mi piacciono le sfide'

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Champions? Sono qui per lottare per tutti i trofei. Voglio lasciare il segno” : “So che la Champions è un trofeo che tutte le squadre Vogliono vincere, lotteremo per tutti i trofei. È vero che la competizione è pesante, ma dobbiamo essere tranquilli e concentrati”. Così Cristiano Ronaldo nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “La Champions è molto difficile da vincere, spero di poterla aiutare. La Juve ci è arrivata molto vicina, ma le finali Sono sempre ...

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve : "Lascerò un segno anche qui" : Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve: "Lascerò un segno anche qui" Le prime parole del portoghese da giocatore bianconero nella conferenza stampa allo Stadium: "È stata una scelta facile". E assicura: "A 33 anni non mi sento finito, io sono diverso dagli altri". Nessun limite alle ambizioni della ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - la conferenza stampa : ' Scelta facile - un passo avanti nella mia carriera' : Perché hai deciso di scegliere la Juventus, che cosa ti ha spinto a questa decisione? È stata una Scelta facile, per me la Juventus è una delle migliori squadre al mondo. È stata una decisione presa ...

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve : 'Lascerò un segno anche qui' - : Le prime parole del portoghese da giocatore bianconero nella conferenza stampa allo Stadium: "È stata una scelta facile", spiega. Nessun limite alle ambizioni della squadra: "Lotteremo per tutti i ...

Juventus - mamma Dolores felice per la scelta di Ronaldo : “falso che volevo tornasse al Manchester” : La mamma di Cristiano Ronaldo ha parlato della scelta del figlio, sottolineando come per le conti che sia felice “Sono molto felice per mio figlio, è una nuova tappa della sua vita“. Così Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo avvicinata dai cronisti a margine della conferenza stampa che ha segnato il debutto ufficiale del cinque volte Pallone d’Oro alla Juventus. “Non è vero che volevo ...

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

Ronaldo - la prima conferenza stampa «La Juve? Decisione presa da tempo Io vecchio? Io diverso da tutti» : L’esordio del campione portoghese:« L’offerta della Juve? L’unica che ho ricevuto. So che la Champions è un trofeo che tutti vogliono vincere. E qui sarà una delle priorità»