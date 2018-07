José Mourinho Lo Special One loda la Serie A | Con Ronaldo torna al top | vorrei

Perisic via dall'Inter? / Ultime notizie : José Mourinho lo chiama al Manchester United : Perisic via dall'Inter? Ultime notizie: José Mourinho lo chiama al Manchester United, dopo la finale dei Mondiali con la maglia della Croazia svelerà quale sarà il suo futuro.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:41:00 GMT)

José Mourinho : "I 'big' fuori dal Mondiale? Fantastico. Il calcio è sport di squadra - non di star" : Mentre sul campo abbiamo visto i volti disperati di Messi e Ronaldo, piangere l'esclusione delle loro squadre corsa alla vittoria per il Mondiale, c'è chi ha interpretato queste eliminazioni con tutt'altro spirito. Per José Mourinho si tratta di un segnale positivo per il calcio."Le grandi squadre di questo Mondiale perdono e vanno a casa: tutto ciò è fantastico", ha detto il ct del Manchester United ai media russi, ...

Josè Mourinho torna a scuola con Jaguar - l’ex insegnante di educazione fisica parla prima dei Mondiali di Russia 2018 : prima di partire per la Coppa del Mondo, José Mourinho ha fatto una sorpresa ad un gruppo di scolari impartendo loro una lezione speciale Mourinho ha insegnato educazione fisica nelle scuole medie per cinque anni prima di intraprendere la sua straordinaria carriera di allenatore. José è arrivato alla scuola elementare Bishop Gilpin Church of England su una Jaguar XF Sportbrake colma di kit da calcio, un suo dono personale per i bambini, ai quali ...

Mondiali 2018 - i pronostici di José Mourinho : José Mourinho ai Mondiali non ci sarà, ma ha trovato il modo di far parlare comunque di sè in vista di Russia 2018. Sul tabloid "Mirror" lo Special One ha...

3 giugno 2008 - è il 'Pirla-day' : parola di José Mourinho : "Se porterò la mia famiglia a Milano? Certo, mia moglie è una persona fantastica che mi dà tutta la serenità per allenare e i miei figli sono bambini del mondo: senza famiglia José non lavora". Sugli ...

José Mourinho - l'accordo con il fisco spagnolo che gli evita il carcere : sborsa 800 mila euro : José Mourinho pagherà 800mila euro al fisco spagnolo per una vicenda legata a irregolarità nella dichiarazione sui diritti di immagine tra il 2011 ed il 2013 per 3,3 milioni di euro quando era alla ...