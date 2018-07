Jessica Melena in versione Baywatch | lo scatto della moglie di Immobile è sexy FOTO ...

Continuano le vacanze di Immobile : mare - snorkeling e scatti bollenti alle Maldive con la moglie Jessica Melena [GALLERY] : Jessica Melena e Ciro Immobile alle Maldive, la coppia si concede una vacanza incantevole tra il mare cristallino e le spiagge bianche della località vacanziera Ciro Immobile, dopo le vacanze in costiera amalfitana (vedi qui), si concede del relax assieme alla moglie Jessica Melena e le due figlie alle Maldive. La coppia, nell’incantevole isola scelta per il soggiorno, trascorre il tempo in totale rilassatezza con qualche escursione di ...