Ivan Zazzaroni si sbilancia | Cr7 alla Juve | la bomba di mercato sulla Lazio ed i Mondiali

(Di lunedì 16 luglio 2018)è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato di: “E’ andata come in molti pensavano e pochi speravano. I francesi non è che suscitino simpatia epidermica, ma quello che è accaduto recentemente con le frasi di Macron, anche la testata a Zidane di 10 anni fa, incidono. A noi italiani piace comunque schierarci, stavolta è venuto semplici schierarci con la Croazia, Paese piccolo, squadra sorpresa, effetto simpatia. Deschamps è bravissimo e sottovalutato. Ha vinto di tutto. E’ molto pratico, lo è sempre stato, anche come calciatore. In Italia ha imparato il realismo: ha messo in campo la Francia per far rendere al meglio i calciatori che ha ...