Italia-Georgia : Margvelashvili a Mattarella - grazie per sostegno in ambito Nato : Tiblisi, 16 lug. (AdnKronos) – “Ho ringraziato l’Italia per la ferma posizione che ha espresso nei confronti della Georgia al recente summit della Nato. Per il sostegno e l’aiuto che l’Italia sta dando e sta dimostrando alla Georgia per questioni per noi importantissime”. Lo ha affermato il Presidente della Georgia, Giorgi Margvelashvili, incontrando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ...