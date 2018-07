Italia-Finlandia | Europei Under 19 calcio | orario d’inizio e come vederla in tv Il

Europeo U19 - Italia in Finlandia : Inizia l’avventura della nazionale Under 19 nella fase finale dell’ Europeo di categoria. Gli azzurrini sono partiti questa mattina alla volta di Helsinki e nel tardo pomeriggio raggiungeranno Vaasa, dove lunedì (ore 19) affronteranno i padroni di casa della Finlandia nel match d’esordio del torneo continentale. “Abbiamo fatto un percorso di buon livello – ha ricordato il tecnico Paolo Nicolato a Radio1 Sport ...

Europeo Under 19 - l’Italia trova la Finlandia : Saranno i padroni di casa della Finlandia gli avversari dell’Italia nella partita d’esordio della fase finale del Campionato Europeo Under 19 in programma in Finlandia dal 16 al 29 luglio. Questo il responso dell’urna da cui sono state estratte, oggi a Vaasa, le squadre che compongono i due gironi della rassegna continentale. Gli azzurrini, oltre alla Finlandia, formano insieme a Portogallo e Norvegia il gruppo A, mentre il ...