ISRAELE | TREGUA CON HAMAS E NUOVO RAID IN SIRIA Ultime notizie | Governo spaccato su

C’è una tregua tra ISRAELE e Striscia di Gaza : Dopo i bombardamenti di venerdì e sabato e il più grosso attacco di Israele contro Hamas dalla guerra del 2014, che ha ucciso due palestinesi The post C’è una tregua tra Israele e Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Tregua tra Hamas e ISRAELE su Gaza : 23.13 Hamas ha raggiunto un accordo per una Tregua con Israele su Gaza dopo alcuni colloqui avuti con l'Egitto e altre entità internazionali e dopo una giornata di altissima tensione con lancio di missilii e raid aerei di risposta. Lo scrive l'online di Times of Israel. "La mediazione regionale e internazionale ha portato alla fine della escalation tra la resistenza e le forze di occupazione", afferma Hamas . "I fatti sul terreno decideranno ...

Gaza - tregua in bilico : nella notte razzi di Hamas e raid di ISRAELE - : razzi palestinesi sono stati lanciati verso diverse località del Neghev occidentale, ma sono stati intercettati in volo dal sistema di difesa Iron Dome. L'esercito israeliano ha risposto colpendo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Striscia di Gaza : vicina tregua ISRAELE -Hamas per ‘cessate il fuoco’ : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Striscia di Gaza , tregua vicina tra Israele ed esercito palestinese di Hamas. Fragile accordo ma finora funziona grazie ad Egitto (30 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:20:00 GMT)

ISRAELE e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza si sono accordati per una tregua : Da mercoledì mattina è in vigore una specie di cessate il fuoco tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza: il lancio di razzi da parte del gruppo palestinese “Jihad islamico” – dal territorio della Striscia verso The post Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza si sono accordati per una tregua appeared first on Il Post.