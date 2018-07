Isole Svalbard | catamarano finisce contro il molo | 34 feriti a Barentsburg

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Incidente nelle: un(“Aurora Explorer”), in fase di ormeggio, è finitoil, piccolo centro minerario e meta turistica dell’arcipelago. Si sono registrati 34, tra cui uno in gravi condizioni: molti sono stati trasportati in aereo all’ospedale universitario di Tromso (Norvegia), riportano i media locali. A bordo delerano presenti 121 passeggeri e 4 membri di equipaggio. La società Arctic Explorer AS, proprietaria dell’imbarcazione, ha reso noto che non sono al momento note le cause dell’incidente. L'articoloil, 34Meteo Web.