Iron Maiden a Trieste con Legacy of The Beast World Tour | scaletta e prezzi degli ultimi

(Di lunedì 16 luglio 2018) Glisi esibiranno domani, martedì 17 luglio, per l'ultimoappuntamenti in programma in Italia quest'anno.I biglietti per il settore Standing 1/Prato 1 sono esauriti ma è ancora possibile acquistare su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati i biglietti nel settore Standing 2 / Prato 2 al prezzo di € 74,75 per posto unico intero non numerato (in piedi).L'eventosi terrà in Piazza Unità D'Italia domani dalle ore 19.30. Da ogni account correttamente registrato al sito di TicketOne è possibile comprare fino ad un massimo di 6 biglietti. Il Fan Ticket non è più disponibile.Per l'acquisto online non è più possibile usufruire della spedizione attraverso Corriere Espresso TicketOne, vista la vicinanza dell'evento. I fan interessati all'acquisto online possono però scegliere la modalità "stampa a casa" che consentirà ...