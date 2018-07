Irina Shayk | «Quando mi dicevano “non sembri una modella”»

vanityfair

: Irina Shayk: mi scartavano ai casting per via delle curve - Corriere : Irina Shayk: mi scartavano ai casting per via delle curve - DomenicoTort : @SCUtweet Se questa è una fregna,cosa avrebbe detto quando Ronaldo stava con Irina Shayk.......un essere soprannaturale! - LVitanzi : RT @Corriere: Irina Shayk: mi scartavano ai casting per via delle curve -

(Di lunedì 16 luglio 2018)ha oltre 10 milioni di follower, è una delle modelle più famose al mondo, ha avuto una lunga relazione con Cristiano Ronaldo, che è tutt’altro che è uno sconosciuto, oggi ha una figlia con Bradley Cooper, un altro signor nessuno, ma ha sempre fatto di tutto per tenere la sua vita lontano dai riflettori. Come? Non ha mai parlato dei suoi fidanzati, evita il più possibile i red carpet in coppia, non ha mai condiviso uno scatto di Lea, un anno festeggiato lo scorso febbraio, via social. LEGGI ANCHEBradley Cooper e, giochi d'amore «Si chiama vita privata perché è mia. Al di fuori del lavoro, sono una persona normale e voglio che continui a essere così», ha raccontato la top model in una rara intervista all’Evening Standard Magazine. Lei, del resto, non è diventata modella perché voleva essere famosa., nata 32 anni fa nel villaggio russo ...