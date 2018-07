Iran | Mogherini | non cancellare accordo

Iran - Mogherini a Pompeo : “Non ci sono alternative ad accordo” : Iran, Mogherini a Pompeo: “Non ci sono alternative ad accordo” Iran, Mogherini a Pompeo: “Non ci sono alternative ad accordo” Continua a leggere L'articolo Iran, Mogherini a Pompeo: “Non ci sono alternative ad accordo” proviene da NewsGo.

Iran - Mogherini : in piedi misure Ue per salvare accordo su nucleare : Iran, Mogherini: in piedi misure Ue per salvare accordo su nucleare

Iran : Mogherini - Ue vuole salvare intesa : ANSA, - BRUXELLES, 15 MAG - "L'unione europea è determinata a salvare l'accordo nucleare Iraniano, stiamo mettendo in piedi una serie di misure per mantenere l'accordo". Lo ha annunciato l'Alto ...

Mogherini : in piedi misure per salvare l'accordo con l'Iran sul nucleare : "L'Unione europea è determinata a salvare l'accordo nucleare iraniano, stiamo mettendo in piedi una serie di misure per mantenere l'accordo", ha annunciato l'Alto rappresentante per la politica ...

Mogherini : con Iran incontro costruttivo : 16.32 Colloquio "buono e costruttivo" tra il ministro degli Esteri Iraniano Zarif e l'Alto Rapppresentante della Politica Estera Ue Mogherini, a Bruxelles. "L'Unione europea è determinata a garantire l'accordo sul nucleare Iraniano, essenziale per la sicurezza e parte fondamentale per la non proliferazione delle armi nucleari",spiega Mogherini. Concetto ribadito anche dal presidente del Consiglio Ue Tusk,in vista del vertice di Sofia:"Vorrei ...

Iran - accordo sul nucleare : incontro "costruttivo" tra Mogherini e Zarif : Nel frattempo l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini e il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif hanno fatto sapere di avere avuto un incontro "costruttivo e piacevole" ...

Mogherini : l'UE manterrà l'accordo sul nucleare con l'Iran - : "Il mondo oggi è nel caos… e lo scontro sembra prevalere sulla razionalità… Per prevenire la diffusione dei conflitti, contenere le tensioni, preservare ciò che funziona ancora, è quello che ...

Nucleare Iran - Mogherini : conseguenze disastrose se cade l'accordo : La responsabile della politica estera e di sicurezza Ue: "Nessun Paese da solo può distruggerlo", sull'accordo con Teheran "ci sono comportamenti da bulli"

Mogherini : Ue preservi accordo con Iran : Lo ha detto l'Alto rappresentate per la Politica Estera Ue Mogherini,a proposito dell'uscita degli Usa. "Se domani l'accordo non ci fosse più, le conseguenze sarebbero disastrose", aggiunge. "Le ...