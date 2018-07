Intimissimi – Sarah Jessica Parker protagonista della nuova campagna F W 2018 19 GALLERY

sportfair

: Sarah Jessica Parker versione Carrie Bradshaw nella nuova campagna @intimissimi #nuovospot - Engage_Magazine : Sarah Jessica Parker versione Carrie Bradshaw nella nuova campagna @intimissimi #nuovospot - mffashion_com : Intimissimi sceglie Sarah Jessica Parker - GlobeStylesMag : Intimissimi Sarah Jessica Parker campagna autunno inverno 2018 2019: il backstage -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Libere di sedurre, a modo nostro: il brand di lingeriesceglieper lanciare ablaconette nellaF/W-19 La sensualità è un’arte femminile, che nasce dal sentirsi bene con se stesse e continua nella convinzione che la vera libertà sia la possibilità di scegliere: come amare, sedurre, vincere, a modo proprio. “Nessuno mi può giudicare” cantava Caterina Caselli circa cinquant’anni fa. Un messaggio che ha ispiratoa realizzare questaglobale che comprenderà affissione, stampa, spot TV e digital campaign. A vent’anni esatti dall’uscitaserie cult Sex & The City,decide di celebrare la libera seduzione femminile con un volto che tutte conosciamo:. Sarà infatti lei laprossimaworldwide del brand, un empower woman che ha saputo trovare ...