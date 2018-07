Inter | incidente stradale per il giovane Pasquale Carlino | lotta per la vita

Inter - brutto incidente per Pasquale Carlino : il calciatore nerazzurro in fin di vita : Pasquale Carlino, calciatore dell’Under 17 dell’Inter, dopo un incidente in motorino lotta per salvare la sua vita all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore Pasquale Carlino, centrocampista del settore giovanile dell’Inter, è stato vittima di un brutto incidente mentre si trovava a bordo di una moto con un altro ragazzo sabato sera. Il calciatore nerazzurro ha riportato un trauma cranico commotivo ...

Cassino. Incidente in A1 : distrutta Intera famiglia di tre persone : Una famiglia distrutta. Tre vittime di un Incidente che ha coinvolto due veicoli, avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nei pressi di

Incidente sull'A1 : muore un'Intera famiglia a bordo di una Fiat Punto vicino a Ceprano : Un'intera famiglia originaria della provincia di Cosenza ha perso la vita lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto che attraversa il frusinate: padre, madre e la loro bimba di sei mesi non sono sopravvissuti al terribile impatto che la loro Fiat Punto ha avuto dapprima contro una vettura e poi contro lo spartitraffico in cemento armato. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13, fra i caselli di Ceprano e Pontecorvo e il ...

George Clooney - incidente stradale in Sardegna/ L’attore sta bene e le riprese non verranno Interrotte : George Clooney, incidente stradale in Sardegna, ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:26:00 GMT)

Inter - Nainggolan si schianta con la Ferrari : il belga illeso - la dinamica dell'incidente : Uno degli acquisti più acclamati in casa Inter, ovvero Radja Nainggolan, proveniente dalla Roma, è stato coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente senza nessuna complicanza fisica per il calciatore. Dopo essere arrivato in questa sessione di calciomercato con l'intenzione di vincere qualcosa con la sua nuova squadra, il calciatore belga dovra' per adesso risolvere i problemi relativi alla sua vettura, una Ferrari GtC4 che ha riportato ...

