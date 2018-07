Inter in ansia | incidente stradale per giovane calciatore | è grave NOME | FOTO e DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018)inper le condizioni di unnerazzurro, in gravi condizioni. Si tratta di Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell’under 17 dei nerazzurri vittima di un brutto, riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale, ilè in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pasquale si trovava a bordo di una moto che si sarebbe schiantata contro un’auto parcheggiata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEFacebookL'articoloinper: èCalcioWeb.